Fidel Albiac confirma que su reunión con José Fernando ha terminado fatal

Desde que se emitió en abierto la segunda docuserie de la mujer de Fidel Albiac, En el nombre de Rocío, no se habla de otra cosa en el mundo del corazón. Asimismo, semana tras semana, todos los programas de la pequeña pantalla comentan los últimos episodios estrenados del documental de la hija de 'La más grande'.

En los episodios que se llevan emitidos, la madre de Rocío Flores ya ha puesto contra las cuerdas a la mayoría de sus familiares más mediáticos. Algunos de ellos han sido Ortega Cano, sus tíos Amador y Gloria Mohedano, Rosa Benito y Gloria Camila.

No obstante, por el momento, Rociíto no ha cargado con dureza contra un miembro clave de su familia, su hermano José Fernando, a quien le profesa un enorme cariño. Lo cierto es que con el joven nunca se ha conocido el verdadero motivo de su distanciamiento.

Pero, por fin, en el último episodio emitido del documental de la mujer de Fidel Albiac ya se ha descubierto qué fue lo que sucedió entre ellos dos.

La mujer de Fidel Albiac desvela el motivo de su distanciamiento con José Fernando

El pasado lunes, 31 de octubre, se emitió el episodio 12 de la docuserie de la mujer de Fidel Albiac en Telecinco. Fue allí donde la misma Rocío Carrasco abordó cómo era su relación con sus dos hermanos, Gloria y José Fernando Ortega, antes de que dejaran de dirigirse la palabra.

Como bien se sabe, en la actualidad, la heredera universal de 'La Jurado' no mantiene una buena relación con la influencer. De hecho, su mal rollo no solo se ha evidenciado en televisión, sino que también incluso su mala sintonía ha llegado hasta las puertas de los juzgados, ya que no es la primera vez que ambas se interponen denuncias mutuamente.

Mientras que así están las cosas con la hija del extorero, por el contrario, la mujer de Fidel Albiac solo tiene buenas palabras para su querido hermano. Justamente, en el último episodio, la hija de 'La más grande' ha querido relatar la última vez que ambos hermanos se vieron.

Fue en el año 2011 cuando José Fernando cumplió sus esperados 18 años. Evidentemente, al alcanzar la mayoría de edad, el hijo del exdiestro tenía legalmente el derecho de disponer una parte de la herencia de su madre fallecida.

A raíz de esto, el joven quiso aclarar una serie de puntos, que no le cuadraban, con su hermana mayor, Rociíto, a quien acudió. De manera que ambos acordaron verse en casa de la mujer de Fidel Albiac, lugar donde se produjo un tenso momento.

"Cuando llega, me dice que necesita que yo le dé todos los papeles de la herencia de mi madre", empezaba explicando la madre de David Flores. A lo que ante esta petición, la misma Carrasco le dijo lo siguiente.

"'Eso no me corresponde a mí. Primero, yo no sé a ciencia cierta, y al céntimo, la cantidad exacta que tú percibes de tu madre. Yo no soy quién para darte a ti ninguna documentación. Primero, que no es tuya, que es mía; y segundo, que le correspondería a tu padre, aunque seas mayor de edad", le dijo.

Fue a partir de la negatividad de la mujer de Fidel Albiac a su hermano, cuando la relación entre los hermanos pegó un gran cambio. "Al darse cuenta de que yo también le digo que no, se pone hecho un… y se va de casa. Se va enfadado, empieza a despotricar y se va", decía.

Rocío Carrasco sobre su hermano: "es el mejor, con muchísima diferencia"

Lejos de terminar de relatar este episodio, la misma mujer de Fidel Albiac reveló cuál podría haber sido el verdadero motivo de ese enfado de José Fernando. "Puedo tener una noción o una intuición por hechos que han sucedido y que a mí me han dado a entender que, por lo menos, en ese momento, José Fernando no tenía conocimiento total de los números que presentaba la herencia de su madre", explicaba.

Eso sí, a pesar de este desencuentro entre ambos, actualmente, Rociíto solo tiene palabras de cariño para su hermano pequeño. "Es un tío súper noble, que tiene un corazón… Es el mejor, con muchísima diferencia".

"Luego es un niño que ha cometido errores, pero esos errores a la única persona a la que le han hecho mal es a él. Él no tiene una mala palabra para nadie", zanjaba al respecto.

