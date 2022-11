Marisa Martín-Blázquez anuncia la fecha del divorcio más temido

Marisa Martín-Blázquez es una de las colaboradoras más importantes de prensa del corazón, de hecho ha creado escuela en el negocio. Su dilatada carrera le respalda, por eso siempre que da una noticia tiene tanta repercusión y nadie le cuestiona. Lo último que ha hecho ha sido anunciar la fecha de la separación más sonada: la de Eva González y Cayetano Rivera.

Marisa Martín-Blázquez ha dado la exclusiva en El Programa de Ana Rosa y ha aportado detalles que nadie conocía. “Ya hay un inicio de trámites legales, lo que pase en un futuro no se sabe, pero los trámites se han iniciado”. Asegura que la decisión está tomada y que ninguno de los dos quiere dar marcha atrás, saben que lo que ha pasado es grave.

Marisa es consciente de que la situación es delicada y entiende que Eva González esté molesta, pero no puede hacer nada. La presentadora ha reaparecido en Madrid por motivos laborales y ha optado por no hablar de tema, aunque no le quedará más remedio. Cada vez hay más rumores encima de la mesa y la prensa exige una explicación: el público quiere saber la verdad.

Marisa ha descubierto, gracias a la revista Lecturas, que el torero y la comunicadora compraron una finca justo antes de separarse. Nadie entiende el motivo de esta operación, por eso alguno debería conceder una entrevista. Martín-Blázquez asegura que cuando ¡Hola! anunció la separación, el matrimonio estaba completamente roto.

La colaboradora siempre se ha caracterizado por su rigor, por eso la información que ha trasmitido está generando tanto impacto. Ha asegurado que Eva y Cayetano tienen tan claro que no deben estar juntos que han pedido ayuda a los abogados. Nadie sabe si la puerta de la reconciliación se abrirá en el futuro, pero el presente es muy evidente: no hay vuelta atrás.

Marisa Martín-Blázquez consigue las mejores pruebas

Marisa y su marido montaron una agencia de prensa que se convirtió en la empresa más destacada del sector. Juntos consiguieron pruebas para desenmascarar a ciertos famosos, por eso manejan datos de tantos rostros conocidos. Si ella asegura que ya hay un borrador del divorcio es que lo hay, nadie ha rebatido esta información.

Martín-Blázquez asegura que la fecha se acerca, pasará en las próximas semanas, a pesar de que los implicados guarden silencio. Mientras tanto, los colaboradores de Telecinco han parado todo para investigar y están saliendo demasiadas cosas a la luz. Kiko Matamoros insinúa que Cayetano tiene una vida demasiado dispersa desde hace meses.

Canales Rivera, primo del afectado, ha desmentido el planteamiento de Matamoros. Según su versión, Eva González y su marido este verano todavía estaban juntos. Pasaron el verano en Cádiz, de hecho coincidieron con el hijo de Ana María Aldón en un hotel.

Marisa Martín-Blázquez paraliza a sus compañeros

Marisa siempre consigue ser el centro de atención gracias a su habilidad informativa, por eso trabaja en los mejores programas. La noticia que ha dado sobre Eva González marcará un antes y un después porque había muchas dudas en el aire. De hecho la propia Ana Rosa Quintana pensaba que el exmatrimonio podría darse una segunda oportunidad.

Martín-Blázquez ha ayudado a sus compañeros, quienes dejaran de investigar en la supuesta reconciliación. Ahora solamente hace falta saber cómo es el acuerdo de divorcio. La firma se producirá más pronto que tarde, pero el contenido del contrato sigue siendo un secreto.