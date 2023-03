Alma Bollo tiene un problema en 'Supervivientes' y preocupa a los suyos

Alma Bollo ha dejado muy preocupados a todos sus seres queridos con la primera dificultad que ha tenido dentro de Supervivientes 2023. Y es que la joven no ha podido evitar convertirse en el centro de todas las miradas tras su primer enfrentamiento.

La participación de los dos hijos de Raquel Bollo ha sido una de las grandes incógnitas de esta edición, ya que no ha sido hasta el último momento cuando se ha confirmado su presencia en el reality de supervivencia más famoso de Mediaset España.

Y, aunque parecía que este formato no podía superarse después de tantos años, durante los primeros días de preconvivencia ya se han producido los primeros enfrentamientos, y Alma Bollo ha sido una de sus protagonistas.

Después de la tensa discusión que se produjo entre Adara Molinero y Raquel Mosquera durante las primeras nominaciones de la edición, la hermana de Manuel Cortés no se lo ha pensado dos veces a la hora de defenderse de los ataques que ha recibido por parte de alguno de sus compañeros.

Alma Bollo lo deja muy claro

Alma Bollo no está dispuesta a que nadie arruine su concurso, por eso, no ha tenido ningún reparo en enfrentarse duramente contra varios de sus compañeros.

Y es que algunos supervivientes consideran que la hija de Raquel Bollo juega con ventaja por haber acudido al reality junto a su hermano, Manuel. Como era de esperar, estas acusaciones no le han sentado nada bien a la joven y no ha tardado en dejar las cosas claras.

Sin pelos en la lengua, Alma Bollo ha asegurado que tanto ella como el artista son dos personas totalmente diferentes y que concursan cada uno por su cuenta. Pero todo apunta a que estas palabras no le han sentado muy bien a Jaime Nava, quien no ha tardado en sacarlo a relucir.

Según ha asegurado Alma, desde el principio, el exjugador de rugby ha entrado en Supervivientes 2023 con una estrategia muy estudiada, ya que ha escogido a Jonan Wiergo como compañero de habitación cuando apenas se han dirigido la palabra.

Esta decisión ha provocado que Alma Bollo no haya tenido la oportunidad de escoger con quién quiere dormir. "Ha elegido a Jonan, que apenas ha hablado con él, y nos ha dejado a mi hermano y a mí", se quejaba la andaluza.

A quien parece que tampoco le ha sentado muy bien esta estrategia ha sido a Manuel Cortés. El cantante ha dejado muy claro que ni él ni Alma Bollo tienen ningún miedo a ser nominados: "El que piense que podemos tener ventaja, que nos nomine y ya está".

Pero, al contrario que su hermano, Alma Bollo ha dejado muy claro, durante una conversación con Jonan, que quien la nomine por el simple hecho de "haber venido con mi hermano", para ella, como persona, "deja mucho que desear".

Todo apunta a que, tras esta polémica, Alma Bollo ya se ha ganado a su primer rival de la edición, incluso antes de poner un pie en los Cayos Cochinos.

Así que, tendremos que esperar para ver cómo se van desarrollando los acontecimientos entre Alma Bollo y Jaime Nava. Lo que sí está claro es que la hija de Raquel Bollo piensa tener mucho cuidado con el participante del Mediafest Night Fever.

"Nos está observando a todos por pura estrategia. Vete a competir. Me los como a todos con papas. Si me tienen que nominar que sea por lo que soy, no porque he venido con mi hermano… Ojo de loca no se equivoca, y yo estoy muy loca", ha advertido ya Alma Bollo.