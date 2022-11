Elena Huelva: qué enfermedad tiene, quién es y su triste historia

En los últimos meses ha habido un nombre que ha sonado con mucha fuerza en las redes sociales, y ese ha sido el de Elena Huelva. La joven de tan solo 20 años comenzó a compartir el día a día de su lucha contra una de las enfermedades más duras que existen: el cáncer.

Desde entonces, la sevillana se ganó el cariño y respeto de miles de personas hasta llegar a acumular casi medio millón de seguidores en Instagram. En la actualidad, se ha convertido en todo un ejemplo de lucha y superación. Sus lecciones de fortaleza y optimismo han calado muy a fondo, y se ha convertido en un auténtico referente.

Elena Huelva y su valiente lucha contra el cáncer

Hoy en día, las redes sociales se han convertido en todo un altavoz para dar visibilidad a multitud de situaciones diversas. Lejos queda ya la simple superficialidad, donde solo se muestra lo bien que te está yendo. Elena decidió en 2019 compartir la situación que estaba atravesando.

| Instagram: @elenahuelva02

A Elena le detectaron con 16 años un sarcoma de Ewing. Durante los primeros meses, su familia y amigos fueron su gran apoyo. Pero, tras terminar el primer tratamiento, decidió hacer pública su enfermedad y contar cómo estaba siendo la situación en la que se encontraban.

Elena Huelva encontró en Instagram, un lugar donde poder visibilizar la realidad que estaba atravesando. Ella misma ha reconocido que ha sido de gran ayuda, y que ha podido conocer a gente increíble:

"Empecé a enseñar lo que me pasaba porque me apetecía. Quería que la gente viera esa realidad. Al principio, ayudaba a personas, pero al final también me están ayudando a mí. Es algo muy bonito", revelaba en una reciente entrevista.

La joven no tiene ningún problema en mostrar cómo está siendo su día a día con su situación. Y gracias a esto, ha podido conocer a gente a la que admiraba.

Elena Huelva cuenta con el apoyo de muchos famosos

En lo últimos meses, Sara Carbonero y Elena han estado muy unidas. Desde que la periodista conoció la historia de la joven, no ha dejado de estar pendiente de ella.

| EuropaPress

"Me conoció por redes, y me siguió, yo ya la seguía, y me mandó un mensaje, que a mí me hizo muchísima ilusión. A veces hablábamos, pero poco".

"La cosa se quedó ahí. Un día estaba yo en Gran Vía, en Madrid, y me paró, charlamos un momento. A las pocas horas nos volvimos a encontrar y ya nos dimos los teléfonos", revelaba Huelva hace un par de meses.

Desde entonces se forjó una bonita amistad, y se han convertido en inseparables. Algo muy parecido le ha ocurrido con Manuel Carrasco, con quien también tiene una relación fantástica.

Hace unas semanas, la joven le dedicaba unas bonitas palabras a través de Instagram:

"Hoy la alegría y la ilusión del día ha sido él con diferencia. Manuel, gracias por ser y estar, que ilusión siempre verte, pero más ilusión que hayas venido aquí. Gracias por esa pulsera con destino, de alas y rosas", escribía.

Elena Huelva comparte cómo va su nuevo tratamiento

La joven influencer ha compartido recientemente que el nuevo tratamiento está funcionado tal y como se esperaba. Tras semanas de idas y venidas del hospital, le dieron finalmente el alta. Elena pudo acudir a Los40 Music Awards este fin de semana, donde lo pasó en grande.

| Instagram: @elenahuelva02

Elena compartía con sus seguidores cómo se encontraba, y confirmaba muy entusiasmada que su pelo ha vuelto a crecer: "Me preguntáis cómo estoy y estoy bien, el martes voy al hospital. Por cierto, sí, me está saliendo el pelito", confirmaba

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión