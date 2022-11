Belén Esteban desvela quién es su padre y por qué está tan triste

Belén Esteban ha demostrado que se merece seguir ostentando el título de “princesa del pueblo”, a pesar de lo que digan sus críticos. Lleva más de 20 años contando la misma historia y nadie le ha pillado en ninguna mentira porque siempre ha dicho la verdad. Marcó los límites desde el primer momento y nunca ha dejado que los medios crucen sus líneas rojas.

Belén Esteban siempre ha tenido claro que sus padres estaban fuera del espectáculo, por eso no habla de ellos en ningún plató. Ha compartido algo con sus seguidores para demostrar quién era su padre: un hombre honrado y estupendo. Lamentablemente murió hace tiempo, pero Esteban sigue celebrando su cumpleaños.

| Telecinco

Belén ha escrito un mensaje muy emotivo que ha causado impacto, nadie esperaba lo que ha hecho en su cuenta de Instagram. “Un beso al cielo”, ha tecleado, dejando sin aliento a sus seguidores porque nunca habla de este tema. Es una de las primeras veces que trata el asunto, así que el público ha deducido que debe estar triste.

Belén tiene claro cómo ha conseguido llegar tan lejos: su sinceridad le ha abierto las puertas de todos los medios. Ha ganado mucho dinero en televisión y lo mejor es que ha sabido invertirlo, de hecho es propietaria de una empresa rentable. Sabores de la Esteban, así se llama el negocio, ha alcanzado un ritmo internacional y genera grandes beneficios.

Esteban sabe que sus días en Telecinco están contados, más ahora con la repercusión que está teniendo Sonsoles Ónega en Antena 3. La ex de Jesulín ha sido previsora y se ha buscado un futuro mejor antes de que sus jefes quieran prescindir de ella. Su papá tiene motivos para estar orgulloso de ella, a pesar de que el público no sabe quién es.

Belén Esteban quiere contar todo lo que pasó

Belén ha cumplido todos sus sueños, lástima que su padre no le haya visto triunfar en la pequeña pantalla. Se llamaba Francisco y murió en 2006, por aquel entonces la tertuliana ya era muy famosa y la noticia causó una gran repercusión.

Era un hombre con cierta notoriedad, pero no apenas hay imágenes suyas, por eso el paso de Esteban ha sido impactante. Es evidente que está triste porque no puede disfrutar de su presencia, pero no le olvida.

| GTRES

La de Paracuellos está envuelta en una nueva polémica porque acudió a una gala de Los 40 Principales y ahora le acusan de “acosadora”. Supuestamente presionó a los artistas invitados para hacerse fotos con todos, pero ella lo niega. Reconoce que “se tiró fotos” con algunos famosos, pero muchos de ellos eran amigos suyos.

Esteban no tiene problema en contar la verdad, de hecho solamente ha trazado una línea roja: su familia. Ni su madre, ni su hija ni su marido son populares y ella no quiere ponerles en un compromiso. Por eso ha pensado que lo más justo es mantenerles lejos de la polémica.

Belén Esteban está dispuesta a ayudar

Belén sabe que la situación que atraviesa Sálvame es muy delicada porque el programa ya no tiene tanta audiencia como antes. Sabe que hablar de Jesulín de Ubrique o de su vida pasada sería un buen revulsivo, pero no quiere dar el paso. Está dispuesta a ayudar, aunque las cosas se harán de forma responsable: no quiere forzar la máquina.

Esteban sabe que su hija quiere ser anónima y siempre ha respetado esta voluntad. Podría haber ganado mucho dinero vendiendo entrevistas con ella y no lo ha hecho. Lo único que le importa es que la joven sea feliz, aunque ya no pueda abrazar a su abuelo Francisco.