Esther Doña pone en peligro su trabajo traicionando a Sonsoles Ónega

En los últimos días, Esther Doña no ha parado de acaparar titulares en algunos medios. ¿El motivo? Su controvertida entrevista en el exitoso programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, donde se sinceró como nunca sobre su polémica relación con Santiago Pedraz.

Es preciso recordar que en verano de este año, la viuda de Carlos Falcó protagonizó una exclusiva al lado del juez para la revista ¡Hola! en la que anunciaban su compromiso matrimonial tras un año de relación. Desde luego, ambos se mostraron felices por esta nueva etapa que iban a vivir juntos.

No obstante, de la noche a la mañana todo se acabó torciendo. El natural de Salamanca rompió el noviazgo que tenía con la modelo de forma inesperada a través de un mensaje de texto. "Nuestra relación es imposible, hablamos algún día. Cuídate, besos", fue lo que le escribió.

Desde entonces, no hubo ningún otro mensaje. Eso sí, parece ser que este suele ser el modus operandi del exnovio de Esther Doña por lo que acaba de salir a la luz.

| ANTENA 3

Esther Doña, testigo de la confesión de la exnovia de Santiago Pedraz: "me envió un mail y desapareció"

Fue el pasado 3 de noviembre cuando Esther Doña rompió por primera vez su silencio en televisión. Lo hizo de la mano del programa del momento, Y ahora Sonsoles, que tan buenos números en audiencia está consiguiendo.

Sin duda alguna, las declaraciones de la exmadrastra de Tamara Falcó en el espacio vespertino no dejaron indiferente a nadie. "Ese matrimonio hubiera sido absurdo porque éramos personas totalmente distintas. No teníamos muchas cosas en común", empezó diciendo.

"Fue un año de relación, no convivíamos, cuando nos veíamos todo era bonito. Este verano ha sido muy intenso y hemos pasado mucho tiempo juntos. Y a veces cuando pasas tanto tiempo juntos es cuando notas las diferencias", explicaba.

Pero, tal y como le confesó la malagueña a la presentadora, lo que más temió de su relación con el juez Pedraz fue que acabara como las anteriores relaciones de él. "Le dije en varias ocasiones que, si algún día nuestra relación no funcionaba, que lo hiciera bien, que no hiciera lo que él suele hacer", decía.

"Ya había roto otras relaciones de forma similar. Parece ser que ese es su modo de actuar", revelaba. De hecho, ni a ella misma se le pasó por alto que el que fue su prometido terminó su historia de amor con Sylvia Córdoba mediante correo electrónico.

La abogada llevaba tres años con el de Salamanca y mantenían una relación de lo más consolidada. Buena prueba de que todo marchaba a las mil maravillas entre ellos dos fue porque estuvieron hasta a punto de darse el 'sí, quiero', como Esther Doña con él.

Y, por si hubiera sido poco, incluso acababan de comprar una vivienda de alto prestigio, de la que la misma Córdoba se tuvo que hacer cargo en solitario una vez roto el noviazgo.

| Europa Press

Esther Doña, decidida a olvidar al juez Pedraz

A pesar de que Esther Doña está decidida a no enamorarse nuevamente, al menos por el momento, lo cierto es que no dudó en revelarle a Sonsoles Ónega el tipo de hombre con el que quiere estar en un futuro.

"Si un día conozco a otra persona, porque llegará, aunque ahora no tengo a nadie ni ganas, si a esa persona le gustan las cámaras, no pasará nada. No llegaremos nunca nada". Tras esta confesión, la presentadora no dudó en formularle la siguiente pregunta.

"Quieres un hombre discreto. ¿Es feo si digo (una futura pareja) que no quiera sacar provecho de tu posición? ¿Es feo que yo lo diga?", le preguntaba. "Yo no voy a decir nada, me vas a disculpar", le respondía incómoda.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón