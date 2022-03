Dani Martín confiesa que lleva un año tomando medicación

Dani Martín es uno de los artistas más conocidos de nuestro país. Las canciones del cantante madrileño han sido la banda sonora de varias generaciones de personas.

En primer lugar, triunfó durante muchos años con El Canto del Loco y después lo hizo igualmente como cantante en solitario.

Dani es un artista que se hace querer por una sinceridad de la que hace gala siempre. Y es que, en muchas ocasiones, el artista ha puesto el foco en la necesidad de sacar a la luz esos sentimientos personales que a veces cuesta desvelar en público.

Por lo general, el cantante nos deja reflexiones importantes sobre las debilidades y fortalezas del ser humano. Algo que no tiene reparo en contarle a sus seguidores de Instagram, el verdadero motor de su larga carrera musical.

Dani Martín se abre en canal como nunca

En esta ocasión, Dani Martín ha aprovechado el altavoz de las redes sociales para hablar del estado en el que se encuentra actualmente.

Nos muestra sin complejos sus miedos, deseos e ilusiones. Un largo post en el que hace un extenso repaso a su vida.

Como suele ser habitual en él, no solo se refiere a las cosas buenas que le han ocurrido durante su vida. También dedica unas líneas a los momentos más negros con los que ha tenido que lidiar en los últimos tiempos.

"La juventud es un gran momento, pero el presente también", empieza su 'speech' el cantante. Este reflexiona sobre cómo le gustaría ser. Confiesa que desearía recuperar la "frescura que tenía con 28", aunque no le gusta hacerse "el jovencito" y mejor se queda con su versión actual.

"Me siento en otro lugar. Me encantaría enseñaros cómo ronco, que no estar delgado y comer patatas fritas si te lo pide el cuerpo es salud, que tengo granos, que soy inseguro. Que hacer una gira de pocos conciertos me hace más feliz que hacer muchos", explica Dani sobre cómo han variado sus objetivos con el paso de los años.

Dani Martín desvela que se está medicando desde hace un año

Además, Dani aboga por ser diferente al que era antes. El Dani Martín actual prefiere "hacer lo que me salga, lo que sienta", algo que se refleja en el nuevo proyecto que tiene entre manos.

"Estoy haciendo canciones, voy a hacer un disco, pero no me apetece seguir ningún canon, ni acercarme al sonido actual. Ni hacer 34 duetos, ni trabajar con los productores de moda", desvela. A su vez, aboga por "dejarse afectar, sentir, viajar, observar, salir de casa, conocer, aprender, errar… O no, pero a mí me sale así".

El cantante madrileño no solo incide en cómo ha evolucionado y lo que vendrá en el futuro. También ha hablado de sus puntos más débiles, que son muchos según cuenta.

"Yo no tengo un cuerpo esculpido, jamás lo tendré. Soy torpe haciendo cosas de manitas. Soy un niño pequeño en cosas y me enfado como tal: cuando me enfado, me voy al sofá de los enfadados como un niño de 6 años y no como", confiesa.

Lo más llamativo del testimonio del ex de El Canto del Loco es lo que ha contado referente a su salud mental. Martín ha desvelado hace unas horas que "estoy medicado desde hace un año". También ha contado que sigue yendo a terapia y "me está ayudando mucho", afirma.

Para finalizar, deja claro que le tiene mucho miedo a las drogas, que echa de menos a su hermana fallecida y a sus amigos del colegio. "Cuántas contradicciones, ¿eh? Pues ese soy yo", concluye Dani Martín en un nuevo alarde de sinceridad ante su millón de seguidores.