El hijo de Ana María Aldón consigue frenar el divorcio

Ana María Aldón ya no oculta que el acuerdo de divorcio no acaba de producirse. Y es que estaba cerca de llegar a buen puerto para romper legalmente con el que es todavía su marido, José Ortega Cano, pero todo se ha frenado en seco.

Las últimas informaciones aportadas por Paloma García-Pelayo han sido confirmadas, en parte, por Aldón. De hecho, podría peligrar un divorcio que desde hace semanas estaba destinado a ejecutarse de la forma más cordial posible.

El caso es que según las informaciones de la veterana periodista de Telecinco, desde el entorno de José Ortega Cano tendrían la mosca detrás de la oreja. Algunos no estarían conformes con ciertos aspectos de ese acuerdo que Ana María Aldón quería firmar en los últimos días.

Ana María Aldón asume que el acuerdo no está cerrado

Aunque ambos llegaron a un acuerdo con un abogado en común y era esperado que las partes diesen el 'ok', no todo es oro lo que reluce.

Una persona de confianza le habría comentado al extorero que por qué tiene que pagar tantos gastos que atañen al pequeño si la custodia va a ser compartida. Hablamos no solo de gastos escolares, médicos... sino de otra cantidad fija de 1.000 euros que no acabaría de convencer al círculo más cercano del viudo de Rocío Jurado.

Paloma aseguraba que, por el momento, no se ha firmado ningún tipo de documento y otra historia es que finalmente se llega un acuerdo dentro de unos días. Pero ahora la situación está más que bloqueada.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha tenido la oportunidad de hablar de este asunto con una de las protagonistas implicadas. Y no es otra que la colaboradora de Fiesta, Ana María Aldón.

José María Ortega frena en seco lo que parecía hecho

Desde que hace unas semanas, la diseñadora sanluqueña dijese claramente que la separación del diestro ya estaba encaminada a llevarse a cabo, la polémica no ha cesado. Y ha tenido lugar un nuevo revés en este proceso que parece que nunca va a tener fin.

Sí que es verdad que el matrimonio acordó ciertos aspectos en la casa familiar de Fuente del Fresno. Y aunque fue de manera verbal, uno y otro creían que todo iba a salir como ellos esperaban. Ana María pidió unas condiciones determinadas que en un principio Ortega había aceptado sin problema.

Lo extraño de todo es que 15 días después de ese acuerdo verbal entre ambos, no acabó de ejecutarse esa firma que dejase todo finiquitado. Y hace unas horas, la madre de Gema Aldón ha confirmado esos extremos destapados por García-Pelayo esta misma semana.

Ana María Aldón confirma los problemas para divorciarse

Ana María acudió ayer mismo a un evento junto a Luis Rollán relacionado con reformas de todo tipo. La susodicha no quiso dar demasiados detalles sobre el tema. Pero si dejó patente que su marido no va a hacer nada que vaya en contra del bienestar de su hijo.

"Solo tengo que decir que es su hijo y no le va a quitar el pan de su boca a su hijo", exponía de forma tajante. Sobre las intenciones de Ortega acerca de la ansiada firma, esta respondía de forma contundente.

"Tenéis todos mucha prisa, cada persona necesita su tiempo, especialmente en el caso del niño". Sobre su futura vivienda, Aldón ha comentado que "he encontrado algo de lo que yo me puedo permitir. No puedo sacar al niño de donde vive para meterlo en una jaula".