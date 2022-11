Belén Rodríguez oculta un dato de la muerte de su madre

Belén Rodríguez es una de las tertulianas más famosas de Telecinco y ha demostrado su valía profesional en una infinidad de ocasiones. Está de plena actualidad porque su amigo Kiko Hernández ha desvelado que hace unos años le prestó 100.000 euros. El público se ha preguntado por qué tiene tantos ahorros y la respuesta ha salido a la luz: su familia es importante.

Belén Rodríguez, a pesar de tener una madre influyente, es una gran periodista y se ha convertido en un pilar fundamental de Telecinco. Para ella lo más importante es la discreción, por eso nunca habla de su vida privada y es extremadamente discreta. En 2011 murió su mamá a los 80 años y desde ese momento hizo una promesa: no desvelar la causa de la muerte.

Belén quiere proteger a los suyos y no consiente que ciertas intimidades estén en boca de todos, de ahí que haya tomado la decisión. Ningún medio ha recogido por qué murió Chari Gómez, madre de la colaboradora, aunque no hay nada extraño en el suceso. Simplemente era un rostro muy querido y respetado y en su momento se informó desde la más estricta discreción.

Belén sabe que la noticia acaparó la atención de todos, pero ningún periodista traspasó los límites por respeto y compromiso. Chari hizo historia en la televisión y todos los que le quisieron protegen su secreto, también su hija más famosa. Rodríguez tiene otro hermano llamado Pedro, pero su carrera se ha desarrollado detrás de las cámaras.

La tertuliana ha anunciado que reaparecerá en Viernes Deluxe para dar explicaciones porque no entiende lo que está pasando. Hace unos años le prestó dinero a Kiko Hernández y ahora hay ciertos colaboradores que le acusan de haberle traicionado. Ella promete que no se lo ha contado a nadie, pues considera que es un asunto privado que requiere de prudencia.

Belén Rodríguez ha tenido una gran maestra

Belén resolverá el problema rápido, todo hace pensar que su entrevista será un éxito y que el público comprenderá la historia. Ha tenido una buena maestra: Chari le ha enseñado todo lo que sabe en televisión, por eso se mueve tan bien. Los espectadores de Viernes Deluxe están deseando verla para descubrir qué hay detrás de la deuda que Kiko tuvo con ella.

Rodríguez contará todo tal y como sucedió, pues nunca ha tenido reparo ni miedo a la hora de tratar ningún tema. Es cierto que su vida privada permanece al margen, de ahí que ningún periodista hay averiguado los datos exactos de la muerte de Chari. Lo único que es evidente es que la noticia conmocionó al país y todos los medios se hicieron eco de la misma.

La periodista María Patiño asegura que Rodríguez le contó que le había dejado 100.000 euros a Kiko Hernández. La colaboradora lo niega, promete que guardó el secreto hasta el final y que solo lo comentó con Jorge Javier Vázquez. María le ha llevado la contraria y ha asegurado que hay 14 personas más que conocían la deuda.

Belén Rodríguez pertenece a una saga de periodistas

Belén nunca ha presumido de sus orígenes, pero lo cierto es que tiene motivos para hacerlo. Su padre Pedro era un genio del periodismo, trabajó en ABC y en la revista Pueblo, una publicación icónica. Rodríguez ha tenido que demostrar que estaba a la altura de sus antecesores y lo ha conseguido.

La amiga de Kiko no tiene nada que esconder, así que aparecerá en Viernes Deluxe para dar su versión de los hechos. No ha obrado con mala intención y el antiguo concursante de Gran Hermano no está molesto con ella.