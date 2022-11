César Vidal, el novio de Sonsoles Ónega, ya sabe que la relación se ha roto

César Vidal, el novio de Sonsoles Ónega, es consciente de que la relación entre su pareja y una de las mujeres más influyentes de nuestro país se ha roto para siempre.

El estreno de Y ahora Sonsoles, el nuevo programa de Antena 3, no ha dejado indiferente a nadie. Además de contar con la colaboración estrella de Esther Doña, la que fue una de las presentadoras más queridas de Telecinco ha tenido la oportunidad de trabajar, codo con codo, con Carmen Lomana.

Aunque todo apunta a que las cosas no han salido como la mujer de César Vidal esperaba. Durante la emisión de este jueves 10 de noviembre, todos los seguidores del formato se dieron cuenta de un pequeño detalle: la socialité apenas pudo participar en la tertulia.

Por eso, antes de despedirse de los colaboradores, Sonsoles Ónega se quiso disculpar con Lomana. "Carmen has hablado muy poco, tenemos que solucionar lo nuestro", aseguró la pareja sentimental de César Vidal.

"A ver… Para dar el paseíllo, no vengo", recriminó la televisiva, mientras uno de sus compañeros echaba toda la culpa a la directora del programa. "Quiero hablar con Carmen porque tiene razón. Habría que arreglar esto", apuntó Sonsoles Ónega, a continuación.

"No hay nada que arreglar, pero a mí me gustaría venir desde el principio para hablar, porque creo que tengo el suficiente criterio para hablar lo que habláis aquí", se quejó Lomana, con cara de pocos amigos. "Me da igual. Si estorbo me voy, pero no quiero venir a hacer el paripé".

Tras este tenso momento, la socialicé abandonó el plató de Antena 3 y acudió a sus redes sociales para contar con todo lujo de detalles los motivos que le han llevado a romper todos los lazos profesionales que le unían a la pareja de César Vidal.

César Vidal y Sonsoles Ónega no esperaban esta reacción

Lo que menos se podía imaginar César Vidal era que Carmen Lomana explotara como nunca en las redes sociales. A pocas horas de finalizar el último programa, la socialité acudió a su cuenta de Instagram para anunciar una inesperada noticia.

Y es que, después de una intensa reflexión, la televisiva ha decidido no trabajar más junto a Sonsoles Ónega y el resto del equipo de Y ahora Sonsoles.

A través de un post, la socialité ha dado todos y cada uno de los motivos que han llevado a dar este importante paso en su carrera profesional.

"Esto es lo que ocurrió ayer en Y ahora Sonsoles, por lo que he decidido no volver", ha comenzado escribiendo junto a un vídeo de lo que había sucedido durante la emisión de este programa.

"Entré al final, y como si no existiese. Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también, pero la directora no me quiere. Prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles, tú te mereces lo mejor", dijo, poniendo punto y final a su polémica con la pareja de César Vidal.

En este pequeño fragmento, hemos podido ver y escuchar como Lomana pedía, ante toda la audiencia de Antena 3, ser tratada de la misma manera que al resto de sus compañeros de trabajo.

"A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho la televisión y me gusta mucho poder hablar de cosas interesantes. Pero no darme un paseíllo… y decir: 'Ay, qué vestido más mono'. Yo me quedo feliz en mi casa y me quedo aquí siempre que tenga algo interesante que decir. Si no, no".

Como era de esperar, los seguidores de la televisiva no tardaron en reaccionar a sus palabras. "Lo que hiciste solo lo puede hacer una mujer poderosa como tú. Eres un ejemplo de coherencia", aseguró una de sus followers.

"Totalmente de acuerdo, lo mismo pasa con Mar Flores, que entra y no dice nada", apuntó otro usuario, haciendo referencia la situación que vivió hace unos días la modelo.