Ana Rosa Quintana, atónita, descubre la causa de la muerte de Isabel

Ana Rosa Quintana se incorporó recientemente a su trabajo en televisión, tras concluir su tratamiento por el cáncer que sufre. No obstante, durante los meses que estuvo ausente siguió la actualidad y pudo descubrir el polémico caso protagonizado por Luis Lorenzo. A este y a su mujer se les señaló como presuntos autores de la muerte de la tía de ella y ahora él ha hablado.

La periodista le ha dado cabida en su espacio al actor, que ha negado tajantemente tener nada que ver en el fallecimiento. Es más, ha desvelado que este se acabó produciendo por el estado de salud en el que la anciana se encontraba.

Ana Rosa Quintana da voz al testimonio de Luis Lorenzo

La presentadora de El programa de AR ha tenido en exclusiva una entrevista con Luis para abordar el caso por el que él y su mujer, Arancha Palomino, están siendo investigados. Este ha roto por primera vez su silencio después de que se hiciera público lo sucedido. Por esto, lo primero que ha dejado claro es que “puedo dormir cada noche sin pastillas porque nadie ha asesinado a Isabel”.

“No voy a aparecer de forma denostada, tirado por el suelo o metiéndome en una cama porque no he hecho nada. Es verdad que es difícil el día a día, pero por el daño que se ha hecho a nuestros dos hijos. Se nos está investigando por el caso más grave que existe, que llevaría aparejado una pena de unos 25 años de cárcel, y sería un psicópata si estuviera bien por ello”.

A esto ha añadido: “Tenemos la conciencia tranquila y además las últimas informaciones de toxicología dicen claramente que existe una enorme posibilidad de que pueda ser una muerte natural. A esto nos aferramos y esperamos el informe final y que el resultado sea muerte natural. Y es que nosotros no hemos envenenado a Isabel, lo juro por mi vida”.

Ana Rosa Quintana descubre la versión de Luis Lorenzo

La exmujer de Alfonso Rojo ha visto que su invitado ha aprovechado su intervención para ofrecer más datos de la situación y su punto de vista al respecto. Así, ha podido escuchar a Luis exponer que “el equipo de investigación de la Guardia Civil no ha hecho bien su trabajo. En la panera había sal, bicarbonato y azúcar y se estuvo especulando con «esos polvitos»”.

“Además, hubo un informe de criminalística que corroboró que no había cadmio en casa. Y también expuso que las dosis mínimas de manganeso que aparecen en un frasquito de tinte para los zapatos son de uso doméstico y no podían producir la muerte. No hubo ni una sola prueba de esos materiales pesados que aparecen en la analítica de Isabel tras su muerte en mi casa”.

Acto seguido, Ana Rosa ha oído al actor explicar cómo se encontraba de salud la tía de Arancha. Ha manifestado: “Ella cuando viene a casa la primera vez ya había sido diagnosticada en agosto de 2020 de principio de demencia cognitiva. Por lo tanto, ya se le había dado medicación, por lo que cuando sus familiares dicen que estaba perfecta es absolutamente falso”.

“Tenía un temblor parcial desde hace diez años, por el que estaba medicada, tomaba fármacos para la hipertensión. Ella estaba bien, era una mujer autónoma, y en ese momento no tenía problemas de movilidad y de la cabeza, gracias a Dios, estaba estupenda. Pero sí había patologías previas”.

Asimismo ha contado que cuando en marzo Isabel vuelve a Madrid con ellos es porque tenía una revisión médica y en la misma le aumentan la dosis de medicación por demencia. A partir de ahí, según él, es derivada a especialistas de la Seguridad Social y ha indicado que estos son los que han revisado y supervisado sus tratamientos.

Ana Rosa Quintana y el peliagudo asunto económico

Sobre el tema de las posibles transferencias a sus cuentas del dinero de la tía cuando fallece también ha sido muy claro. Ha afirmado: “Sí, las provisiones y los gastos que se han hecho han sido para Isabel”. Entre estos ha destacado el pago a su cuidadora, un armario adaptado a su habitación, una provisión de fondos para la funeraria...

Para finalizar ha dicho sobre la familiar de su mujer: “Tenerla en casa fue únicamente por amor. La herencia no se ha disfrutado, la herencia sigue ahí. Si mi esposa en 48 horas hubiese querido disfrutar de esta solo tenía que ir al banco, haber liquidado el impuesto de transmisión patrimonial o de sucesiones y le hubieran autorizado jurídicamente el recuperar los 115 000 € que quedaron”.