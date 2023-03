Carmen Lomana da la exclusiva que Isabel Preysler no quería escuchar

Carmen Lomana nunca se ha caracterizado por morderse la lengua, más bien todo lo contrario. La socialité no tiene ningún problema en avivar la polémica con sus palabras. Por si no tuviese bastante con la guerra abierta con Ágatha Ruiz de la Prada, Lomana volvía a la carga.

La colaboradora de televisión daba una incendiaria exclusiva sobre Isabel Preysler y sus cirugías. Ni corta ni perezosa, Carmen Lomana aseguraba que la madre de Tamara Falcó "estaba muy mal operada". Algo que no habrá sido plato de buen gusto para la Preysler.

Estas palabras han servido para que Carmen vuelva a posicionarse en el punto de mira. La socialité ha vuelto a demostrar que no se corta un pelo a la hora de expresar lo que siente.

Carmen Lomana da la exclusiva sobre Isabel Preysler

Si hay alguien que conoce sobre el mundo de las operaciones y la medicina estética esa es Carmen Lomana. La colaboradora de televisión nunca ha tenido problema en afirmar que ella misma se ha hecho retoques. Eso sí, cuando ve a alguien operado que no le convence, no tarda en criticarlo.

Carmen reaparecía en el plató de Espejo Público para hablar sobre todas las polémicas que ha protagonizado en los últimos días. Y no contenta con todas las que ya tienen, Carmen apuntaba y lanzaba otro dardo a una de las mujeres del momento: Isabel Preysler.

Carmen aseguraba que el rostro de 'la Reina de corazones' no ha pasado por las mejores manos:

"Preysler ha sido una seductora, pero ya no es lo que era. Por desgracia la han operado muy mal", señalaba Lomana. De esta forma, la socialité se abría un frente más.

Pero esta no ha sido la primera vez que Carmen Lomana lanza su artillería más pesada contra la madre de Tamara Falcó. Hace unos días, la colaboradora aparecía en Fiesta donde volvía a defender lo mismo. Y, pese a la negativa de sus compañeros, se aventuró a tacharlos de "cínicos" por no darle la razón:

"Sois muy cínicos, pero pensáis lo mismo. Defendéis lo indefendible. Todas hemos comentado '¡qué pena, qué mal operada está!'", aseguraba en Telecinco.

Carmen reconoce que no tiene nada personal en contra de Isabel. Pero sí considera que la sobreexposición a la que ha estado sometida no le está sentando nada bien:

"No tengo nada en contra de ella, simplemente comento lo que veo y ella, o su hija o el novio, están continuamente dando noticias divertidas. Antes en la corte había bufones, ahora tenemos mucha gente", afirmaba.

Carmen Lomana, en el ojo de la polémica

Pero si hay una polémica que lleva semanas y semanas retroalimentándose en los platós de televisión es la trifulca de la socialité y Ágatha Ruiz de la Prada. Y es que, pese a que Carmen ha asegurado que no entiende el motivo de todo esto, la guerra continúa entre ambas.

Tanto Ágatha como Carmen participan en el mismo juego, las dos pasan por los platós de televisión, y las dos alimentan la polémica. Parece que nunca van a llegar a entenderse, y que la buena relación que pudieron compartir en el pasado ya es historia.

Eso sí, está claro que Lomana no tiene ningún problema en estar siempre en el ojo del huracán, todo lo contrario. A la colaboradora de televisión se le ve muy cómoda siendo la reina de la polémica, y todo apunta a que no va a parar, al menos no por el momento.