Carmen Lomana amenaza con romper la relación si no hacen lo que ella quiere

Carmen Lomana le ha declarado la guerra abierta al nuevo programa de Antena 3. Y es que la socialité acaba de fichar como colaboradora en el exitoso formato presentado por Sonsoles Ónega, Y ahora Sonsoles.

Lo cierto es que esta decisión de formar parte del recién estrenado espacio sorprendía a todo el mundo porque la empresaria suele ejercer de tertuliana en Telecinco, no en su cadena rival. Eso sí, lo que parecía ser un gran proyecto profesional, finalmente ha acabado sucediendo todo lo contrario.

Tan solo a pocos días de estrenarse en la mesa de colaboradores del programa vespertino, Carmen Lomana tuvo que pararle los pies a la presentadora porque se estaba produciendo una situación que no le estaba gustando nada.

Carmen Lomana: "no voy a venir a hacer el paripé"

Sin duda alguna, Carmen Lomana, al ser un personaje público de alto nivel, está más que acostumbrada a estar en el foco de atención. Como era de esperar, esta ocasión no ha sido la excepción, ya que la colaboradora protagonizó una verdadera polémica en el programa conducido por Sonsoles Ónega, el pasado miércoles, 9 de noviembre.

Todo empezó cuando la antigua conductora de Ya es mediodía daba por terminado debatir el tema del conflicto de los vecinos de Topares (Almería) con el párroco del municipio. Evidentemente, la misma hija de Fernando Ónega quiso agradecer a todos los colaboradores presentes por las respectivas aportaciones que habían hecho durante la sesión.

Pero, al parecer, no todos habían participado de la misma manera. Ese fue el caso de Carmen Lomana, que apenas había pronunciado palabra respecto a este asunto. "Carmen, has hablado muy poco, tenemos que solucionar lo nuestro", empezaba diciendo con una broma la periodista.

Un comentario que no fue tomado en gracia por la misma Carmen Lomana, que decidió lanzar una denuncia al programa. "Para dar el paseíllo, no vengo", replicaba visiblemente molesta. Acto seguido, al notar Ónega que la tertuliana iba en serio, optaba por decir lo siguiente.

"No, es que, vamos a ver. Quiero hablar con Carmen. Tiene razón, me siento mal, sinceramente", confesaba. Por su parte, Miguel Lago, otro de los colaboradores del programa, decidió intervenir en este conflicto que se estaba creando para quitarle hierro al asunto.

"Es más, cedo mi silla a Carmen para que esté más cerca de Sonsoles", le decía. "No, si no es cuestión de sitio. A mí me gustaría venir desde el principio para hablar", empezaba denunciando públicamente Carmen Lomana.

"Tengo suficiente criterio como para poder hablar de todo. Si estorbo, me voy, pero no voy a venir a hacer el paripé", decía contundente.

La disculpa pública de Sonsoles Ónega a Carmen Lomana

Tras escuchar las duras palabras de Carmen Lomana, la periodista le prometió que no volvería a producirse más un momento así. "Yo me comprometo a arreglar esto del quinto invitado de La vida es bella. No sé qué voy a hacer, porque el programa es corto. De hecho, el tema que le gustaba a Olga Viza, el de cada cuánto hay que lavar las sábanas, no entra", decía.

Y es que precisamente lo que le enfadó a la socialité fue que no se trataran todos los temas en el programa. "Claro, a mí me han mandado lo de Carlos de Inglaterra, lo de la sábana, lo de ‘no sé qué’, y luego no entra", justificaba molesta.

Finalmente, para cortar la tensión en el ambiente, la presentadora quiso volver a pedirle perdón a la empresaria. "Todos sois importantes en este programa, pero hoy tengo que pedir disculpas a Carmen porque ha hablado muy poco. Las cosas se dicen y no pasa nada", zanjaba al respecto.

