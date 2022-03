El beso de Mario Vaquerizo con un hombre que Alaska nunca se esperaba ver

Mario Vaquerizo se convertirá en uno de los protagonistas de la primera entrega de Encuentros inesperados. Se trata del nuevo programa conducido por Mamen Mendizábal en La Sexta donde cada semana se reunirán cuatro personajes famosos de nuestro país.

Serán personajes que, a priori, no tienen nada en común, pero que se sentarán bajo el mismo techo para hablar sobre un tema central. Rostros conocidos del mundo de la política, el arte, la cultura o la información, que pretenden abrir un espacio para el diálogo y el intercambio de posturas.

El primer capítulo, que será emitido este mismo jueves, nos ha sorprendido con un avance en el que podemos ver un cariñoso encuentro entre Mario Vaquerizo y un hombre muy conocido.

| GTRES

Concretamente, se trata de un político catalán muy famoso en nuestro país a quien nunca hubiésemos imaginado recibiendo un beso del mismísimo marido de Alaska. Más si tenemos en cuenta que el cantante de Nancys Rubias repudia la política. Aunque nunca ha confesado a quien vota, sí ha dado pistas sobre su inclinación hacia la derecha ideológica.

"Como diga a quién voy a votar, me echan del país. Ha llegado un momento en el que voy a decidir que no voy a votar porque no soy dogmático y todos los partidos lo son. Te obligan a estar en un sitio o en el otro", confesaba en el programa Sábado Deluxe en el año 2018.

"No a la izquierda no, no creo en la izquierda", soltaba entre risas durante su participación en Tu cara me suena.

El inesperado encuentro de Mario Vaquerizo con un conocido político catalán

Para su primer programa, Mamen Mendizábal ha conseguido juntar en un mismo espacio a dos personajes muy distintos. Un showman y cantante frente a un político independentista que pisa por primera vez Madrid tras ser indultado y salir de la cárcel.

Mario Vaquerizo y Oriol Junqueras se han visto las caras en un encuentro en el que, contra todo pronóstico, han tenido más cosas en común que diferencias.

"Cuando llevas a un programa a Oriol Junqueras esperas que hable de política. Pero lo hemos juntado con Mario Vaquerizo para que hablen de la fe", señalaba la presentadora del nuevo formato en La Roca.

| Atresmedia

Pese a pertenecer a dos mundos distintos, ambos personajes pudieron dialogar, entenderse y hacer buenas migas durante el rodaje del programa. Tanto así que protagonizaron uno de los besos más inesperados de la televisión.

El sorprendente beso de Mario Vaquerizo a Oriol Junqueras

Tal y como pudimos ver en el avance, Vaquerizo y Junqueras se unen sin prejuicios a una reflexiva charla. En ella también participan el actor Alberto San Juan y la periodista Ana Iris Simón. Todos comparten opiniones y consiguen llegar a un entendimiento pese a sus discrepancias.

"Dos de los fundadores de la cultura occidental optaron por no escribir nunca porque consideraban que la única manera de aprender de manera efectiva era solo dialogando. Ellos fueron Sócrates y Jesucristo. A ninguno les dio por escribir...", explicaba Oriol Junqueras mientras Mario Vaquerizo optaba por interrumpir su discurso y ponerse en pie para darle un beso en la mejilla.

"Yo te voy a dar un beso", decía el marido de Alaska muy decidido y encandilado con las palabras del político catalán.

El programa será emitido este mismo jueves a las 22.30 en La Sexta. Será la primera de varias entregas que tienen como objetivo confrontar bajo el diálogo a personajes muy distintos.

En otros episodios se podrá ver a la artista Samantha Hudson y la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, junto al periodista Marc Giró y el exfutbolista Santiago Cañizares. O a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y la cantante Mala Rodríguez.