Bertín Osborne recibe un beso de un hombre y confiesa qué ha sentido

Bertín Osborne siempre está envuelto en multitud de proyectos. El cantante continúa su gira de conciertos, celebrando sus 40 años en la música. Pero, por otro lado, Bertín también sigue cosechando éxitos en la televisión, eso sí, en las cadenas autonómicas.

Actualmente, presenta El show de Bertín en Canal Sur, donde cuenta con el apoyo y cariño del público. Este es su único proyecto que tiene ahora mismo en televisión desde su salida de Telecinco. Y ha sido en este mismo programa donde ha protagonizado un momento de lo más surrealista.

El cantante recibía en pleno directo un beso de una persona muy allegada a él. Sin embargo, parece que a Bertín no le ha hecho mucha gracia, debido a la reacción que tuvo.

Bertín Osborne y el beso que ha dejado boquiabiertos a todos

Si por algo se ha caracterizado siempre Bertín Osborne es por su versatilidad a la hora de elegir proyectos. El cantante lleva más de 40 años sobre los escenarios. En verano se embarcó en una gira de conciertos celebrando su extensa trayectoria.

| Antena 3

Sin embargo, él mismo ha reconocido que "no puede parar de trabajar". Y en los últimos años la televisión se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el presentador. Su último gran proyecto en una cadena privada fue Mi casa es la tuya.

Las bajas audiencias de las últimas entregas hicieron imposible su renovación por otra temporada. Bertín Osborne siempre ha estado muy vinculado a Canal Sur, desde sus inicios, y parece haber encontrado su casa en la autonómica.

Desde hace dos años, Bertín junto a Vicky Martín Berrocal presentan El Show de Bertín todos los viernes con unos buenos datos de audiencia. El formato se basa, principalmente, en entrevistas a personajes populares de nuestra sociedad. Esto, junto a la verborrea y sentido del humor del presentador, garantiza el éxito del programa.

El pasado viernes, 'El Sevilla' fue uno de los invitados estrellas del programa. Y muy pocos sabían lo que iba a ocurrir cuando se encontrara en plató con Bertín.

El teatro donde se graba cada programa se vino abajo entre risas y carcajadas tras ver lo que el líder de los Mojinos Escozíos se aventuró a hacer. Bertín, como de costumbre, presentó al invitado y el humorista entró al escenario como un auténtico huracán, saludando muy efusivamente a todos.

Bertín, en clave de humor, le pidió que se dejara ya las tonterías y se sentara. La amistad entre el cantante y el humorista viene de lejos, y fue esa misma confianza la que lanzó a 'El Sevilla' a darle un beso a Bertín:

“Nunca te lo he dicho Bertín, pero te quiero”, le confesaba el humorista, y acto seguido le dio un beso en la mejilla.

| GTRES

Pero a Bertín no le hizo demasiada gracia esa muestra de cariño:

“Qué raro es un beso con una barba, no me ha gustado nada. Creo que ya no quiero más, a esto no te acostumbras nunca”, revelaba Osborne.

Bertín Osborne, muy centrado en su trabajo

Los últimos años han sido bastante convulsos para el presentador. En enero del año pasado anunciaba su separación de Fabiola Martínez. La pareja dio por finalizado su matrimonio tras 20 años juntos y dos hijos en común.

| GTRES

Cada vez que ambos han hablado públicamente de la separación, han dejado claro que mantienen buena relación, sobre todo por el bien de sus hijos.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Ahora, el presentador está centrado en todos sus proyectos, tanto en televisión como en la música.