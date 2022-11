Adela González descubre qué pasa cuando el jefe de 'Sálvame' bebe alcohol

Adela González se ha convertido en un pilar fundamental de Sálvame desde que ha llegado al programa, que ahora se tambalea por la marcha de Vasile. Conduce el mismo con aplomo y profesionalidad y lo hace al lado del 'jefe', Jorge Javier Vázquez. Un hombre este del que ahora ha podido descubrir algo inesperado: su singular relación con el alcohol.

Ha sucedido porque, a raíz de la presentación de su nuevo libro Antes del olvido, él se ha sincerado sobre aspectos desconocidos de su vida. Y de esta manera ha desvelado que acudió a un centro de adicciones para no volver a beber.

Adela González descubre el problema de Jorge Javier Vázquez

La presentadora de Sálvame ha visto que Jorge, con motivo del lanzamiento de su nuevo trabajo literario, ha concedido una entrevista a Lecturas. En ella reconoce que empezó a escribir su obra como catarsis tras la muerte de Mila. Y también ha confesado que el alcohol formaba parte de su vida de una manera que no imaginábamos en absoluto.

Adela ha podido leer que Vázquez ha contado que “durante muchos años de mi vida me he preguntado si era alcohólico. A mí nunca me ha sentado bien el alcohol y, sin embargo, ha sido mi compañero de vida durante muchos años”.

Hasta tal punto llegó la situación que él ha manifestado que “hubo un momento en el que ya no me sentaba bien, sentía que no lo controlaba, que me controlaba él”. De ahí que hubo un día en el que optó por consultar su problema con su psicóloga e incluso con un centro de adicciones. Dos decisiones de las que ha reconocido que se siente muy feliz de haberlas tomado.

| Telecinco

Adela González, feliz por el cambio vital

La periodista se ha quedado estupefacta al ver a su compañero confesar sin tapujos la losa que ha tenido con el alcohol. Pero también se ha mostrado orgullosa porque al revelarlo públicamente puede ayudar a otras personas que están en la situación en la que estuvo. Y, por supuesto, también está encantada de que haya superado dicha problemática.

Ella ha leído que Jorge ha relatado en qué punto está ahora al respecto. Así, ha explicado que “Por prescripción facultativa de mi psicóloga, Silvia, estoy en un periodo de no beber. Y me he dado cuenta de que he vivido muy atemorizado por culpa del alcohol”.

“Sí, porque dejaba de ir a muchos sitios por miedo a perder los papeles”.

| Telecinco

Precisamente, tras haber dejado de lado dicho hábito, ha admitido que se siente en una etapa mucho más feliz. Lo ha hecho afirmando: “Ahora que no bebo y que llevo una vida totalmente de abstemio, he ganado en libertad. Me siento mucho más libre, que es una sensación que hacía muchísimo que no tenía”.

Tanto es así que ha manifestado que este cambio le ha venido genial por muchas razones. Entre otras porque ahora “estoy empezando a hacer cosas que no hacía, como quedar con gente a cenar y salir de casa sin temores”.

Adela seguro que se ha emocionado con estas palabras y se siente feliz por su compañero, que ahora está muy ilusionado con el lanzamiento de su último libro. Obra que ha presentado en un acto en el madrileño Teatro Nuevo Alcalá, donde ha contado con la compañía de amigos y compañeros. Entre estos han destacado Rocío Carrasco y Terelu Campos.

La cita ha comenzado con Vázquez leyendo una carta a Mila, que es a quien le dedica este trabajo. Y en ella le ha dicho que la quiere y le ha pedido que ella y su padre hagan algo. Exactamente le ha solicitado: “Echadme un cable, que mi familia y yo podamos vivir un tiempo sin sobresaltos”.