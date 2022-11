El padre de Paloma Cuevas cuenta lo que Enrique Ponce no quiere escuchar

Paloma Cuevas y Enrique Ponce decidieron separarse en julio de 2020 tras 24 años juntos y dos hijas en común. Su ruptura dejó boquiabierto a todo el mundo, como también el que él poco después iniciara una nueva relación sentimental con Ana Soria. Y ahora es el torero el que ha visto que su ex le ha olvidado por completo.

Tal y como ha reconocido públicamente el padre de la que fue su mujer, Victoriano Valenciana, su hija está feliz e ilusionada. La razón es que le va genial con su actual novio, el cantante Luis Miguel.

| Europa Press

Paloma Cuevas y su romance que sigue dando de lo que hablar

La cordobesa vio que este mes de julio se convertía en protagonista de la prensa rosa. El motivo es que salía a la luz que había comenzado un romance con un amigo de su exmarido, Luis Miguel. Esta noticia pilló a todo el mundo por sorpresa y, en especial, a Enrique Ponce, que no se imaginaba que esto pudiera suceder.

| Redes Sociales

Desde entonces, aunque han intentado mantener en absoluta privacidad su romance, ha dado mucho de lo que hablar. Se han publicado sus escapadas románticas e incluso sus vacaciones. Es más, incluso se ha llegado a desvelar que el mexicano recientemente ha regalado a Paloma un espectacular anillo para dejar de manifiesto la solidez de su historia de amor.

Paloma Cuevas ve a su padre confirmar la evidencia

La exmujer de Ponce ha visto que ahora se le ha preguntado a su padre sobre su romance. En concreto, un equipo de Europa Press es el que ha conseguido sacarle a Victoriano unas palabras al respecto. Palabras que ha pronunciado a su salida de la fiesta de cumpleaños de María Rosa, en la que ha estado acompañado de Ortega Cano.

Lo primero que ha dejado claro es que su hija “está bien y las niñas preciosas”. Después, sobre el que ahora es su yerno ha confesado que “todo está muy bien”. Y a la pregunta de si están felices juntos ha afirmado: “Así es”, lo que no habrá gustado en absoluto al diestro.

| GTRES

Palabras que contrastaban con las que hace unos días pronunció ante la misma agencia de noticias al ser preguntado sobre la supuesta historia de amor. Y es que afirmó: “No son nada más que amigos. Paloma es la madrina del primer hijo que tuvo Luis Miguel, de ahí les une la amistad”.

Eso sí, sorprendió dejando de manifiesto que no le importaría en absoluto que Paloma y el artista acabaran contrayendo matrimonio. Lo hizo diciendo: “Él es una gran persona, un caballero y un grandioso artista. No me disgustaría, pero quien tiene que decidirlo es ella”.

“Él siempre ha dicho que Paloma es el amor de su vida y yo le daría el aprobado. Se lo daría porque es un señor, pero eso es ella la que lo tiene que decidir”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Cambiando de tercio, como se dice en ambientes taurinos, el exsuegro de Enrique ha hablado sobre sí mismo. Ha reconocido que se encuentra “regular, porque todos los disgustos repercuten en la salud”.

Incluso ha aprovechado para dejar clara la gran amistad que tiene con Ortega “fruto de muchos años de admiración y de cariño. Además, tuve la suerte de ser el apoderado en los mejores años de su vida artística y he disfrutado mucho con su toreo. Y sigo disfrutando de su amistad”.