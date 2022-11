Belén Rodríguez demuestra que su salud necesita ayuda con una foto alarmante

Belén Rodríguez está atravesando una etapa bastante delicada y ha desconectado el teléfono porque no quiere hablar con nadie. Pero lo que más ha llamado la atención es que se niega a ponerse en contacto con Sálvame, ese programa que tanto le ha dado. Incluso ha amenazado al espacio con una demanda porque considera que sus derechos están siendo vulnerados.

Belén Rodríguez se ha quedado sin palabras al ver que Kiko Matamoros está sacando a relucir sus secretos más oscuros. El colaborador cree que Rodríguez “va a morir matando” porque tiene “arsenal suficiente” para todos los rostros de Telecinco. Cabe la posibilidad de que ponga encima de la mesa los trapos sucios de los tertulianos de Sálvame para vengarse de ellos.

| EP

Belén ha publicado una foto que demuestra que su estado de salud no es bueno, especialmente por el mensaje que ha escrito. “Respirando”, escribe la periodista dando a entender que su estado actual no le ofrece muchas más oportunidades. Se ha refugiado en uno de sus grandes amigos, un hombre anónimo que por el momento ha decidido no venderla.

“Qué maravillosas son las buenas personas que te aman por tus cenizas sin siquiera saber cómo fue el incendio”, relata la colaboradora. Este texto da a entender que su amigo le ha visto tan mal que no se ha preocupado en preguntar qué ha pasado. Es evidente que Rodríguez necesita ayuda, de ahí que su salud mental esté en un punto tan frágil.

Belén ha sido acusada de traicionar a sus dos grandes amigos de Telecinco: a Carmen Borrego y a Kiko Hernández. A los dos les ha prestado dinero y supuestamente ha ido contando, según la versión de Sálvame, “que son malos pagadores”. La presentadora María Patiño ha conseguido un testimonio definitivo, una persona que quiere contar la cruda realidad.

Belén Rodríguez ha hecho las maletas y se ha ido

Belén intentó escaparse a Málaga, ciudad dónde se encuentra muy protegida, para evadirse de lo que está pasando en Madrid. Pero la huelga de trasportes no le permitió hacerlo, así que ha tenido que retrasar el viaje hasta hoy. La revista Lecturas ha anunciado que se ha marchado a Andalucía para alejarse de la presión mediática, tarea bastante complicada.

| Mediaset

Rodríguez conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón y sabe que sus compañeros no van a parar tan fácil. El público quiere respuestas y los directores de Sálvame no van a parar hasta encontrarlas, son incansables y muy insistentes. Cada vez hay menos tertulianos que se atreven a dar la cara por ella, todos se sienten traicionados.

Carmen Borrego reconoce que está preocupada por la salud de su amiga: no le coge el teléfono y no quiere saber nada de ella. Carmen admite que en ocasiones le ha tenido miedo y ella considera que lo mejor en este punto es cortar la relación. Pero la hermana de Terelu es muy generosa y no se rinde, quiere saber cómo se encuentra realmente la polemista.

Belén Rodríguez ha lanzado una advertencia

Belén tomará acciones contra todos aquellos que intenten dañar su privacidad: no está dispuesta a tolerar más atrevimientos. La foto que ha publicado demuestra que no está bien y los que la conocen bien se han dado cuenta. Es cierto que muestra una media sonrisa, pero no su rostro completo y eso es un detalle que habla mucho de su situación actual.

Rodríguez está cansada de aguantar falsas acusaciones, al menos según su versión, y dice que es completamente inocente. Por eso está dispuesta a poner en manos de la justicia todo lo que está pasando a su alrededor.