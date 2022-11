Ana María Aldón cuenta quién es el padre de su hija mayor y todos lloran

Ana María Aldón es concursante del nuevo programa de Telecinco y para sorpresa de todos ha ganado la primera gala. Ha hecho una prueba de canto y ha demostrado que está plenamente capacitada para entretener al público sin hablar de su vida. Pero sus detractores no son tan generosos y le han recordado que lleva demasiado tiempo en el centro de la polémica.

Ana María Aldón ha descubierto que Michu, novia de José Fernando Ortega, ha arremetido contra su hija con un tema bastante serio. La joven no consiente que Gema se burle de la bondad del torero y ha asegurado que es muy injusta con él. “Está precioso hablar del padre de tu hermano, que también te quiso como hija, más que tu propio padre”, le ha dicho Michu a Gema.

| Telecinco

Ana María nunca ha contado quién es el hombre que le dejó embarazada por primera vez, pero ahora ha dado explicaciones en privado. Ha desvelado que la historia de amor no funcionó, aunque eso no quiere decir que su hija tenga alguna falta. Ortega Cano nunca ha ocupado el papel que estaba ausente, él tenía sus propios asuntos y sus propios hijos.

Ana María está orgullosa del cambio que ha dado la situación: se ha convertido en una estrella y ya no necesita al torero. Sin embargo, su antigua familia política no le perdona que en ocasiones haya contado ciertos detalles. Gema está muy molesta y no quiere guardar silencio, por eso la novia de José Fernando le ha acusado de traición.

Aldón ha confesado a varios periodistas quién es el padre de su niña para dejar claro que en ningún momento ha escondido nada. Lo único que pasa es que es una persona completamente anónima, de ahí que no dé su nombre en ningún plato. No está bien que Michu le haya puesto en duda, pues Ortega no ha sido mejor que él en ningún momento, según la familia.

Ana María Aldón ha renacido y está imparable

Ana María ha participado en Mediafest Night Ever cantando de la mano de Melody y no ha tardado en seducir a la audiencia. Antes de empezar ha reconocido que no tenía la certeza de que su exmarido estuviera viéndola. “No sé si me verá en mi debut, si está despierto supongo que sí”, ha comentado con una sonrisa en el rostro.

| Telecinco

Aldón ha convencido al público con su talento para entretener y ha demostrado que no necesita vender su vida privada. También ha reconocido que lo suyo no era la voz, aunque asegura que tiene otras virtudes que son igual de válidas. “Unas cantan bien y otras cocinamos mejor”, ha comentado haciendo alusión a Rocío Jurado, primera mujer de Ortega.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La diseñadora está preocupada porque sabe que su hija está concediendo varias entrevistas y cada vez está más expuesto. De hecho una de las amigas de Gloria Camila ha amenazado con sacar a la luz quién es el verdadero papá de la joven. Asegura que ha tenido una infancia muy complicada y que su vida deja mucho que desear.

Todos han llorado al ver cantar a Aldón, está claro que está disfrutando de una etapa muy especial. Ya lo ha contado todo, de ahí que su hija mayor esté tan orgullosa de ella. El padre de la joven también, a pesar de que tengan una relación muy cortante.

Ana María Aldón ha expuesto todos sus secretos

Ana María está cansada de mirar para otro lado y ha asegurado que ella no tiene nada que esconder, por eso está tan dolida. No entiende que la familia de Ortega Cano siga consintiendo determinados atrevimientos, está dolida con todos. Su último proyecto ha dejado claro que no necesita a nadie para llamar la atención de los espectadores.

“No solamente sé cocinar, sé hacer otras cosas y lo voy a demostrar”, ha anunciado Aldón en su nuevo programa. Sus compañeros han reconocido que se ha tomado el concurso muy en serio y ella promete que está muy ilusionada.