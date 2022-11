Belén Esteban y la deuda que le impide celebrar su cumpleaños

Belén Esteban está de celebración porque hoy, 9 de noviembre, cumple 49 años. Seguro que en casa lo festeja en familia, pero quizás no lo vaya a hacer con una gran fiesta como en años anteriores. El motivo no es solo que aún sigue recuperándose de su operación si no que hay una deuda que la tiene triste y enfadada.

Nos estamos refiriendo a que se la ha señalado como la responsable de filtrar que Belén Ro había prestado 100.000 € a Kiko Hernández. El que se la acuse no le ha gustado nada y así lo ha manifestado públicamente dejando claro que ella no ha sido la chivata.

Belén Esteban rompe su silencio

La mujer de Miguel Marcos ha visto que estos pasados días en Sálvame se ha hablado del préstamo que Rodríguez hizo a Kiko hace años. Y es que se han dado detalles del mismo y se ha dejado caer que alguien del programa fue quien lo fue contando por Telecinco. Por ahora no se ha dado ningún nombre, pero 'La Esteban' ha considerado que sutilmente se ha insinuado que ha sido ella la 'bocazas'.

Esto ha hecho que en directo haya dejado de manifiesto que no ha contado nada y que no le ha gustado que se la señale. Lo ha hecho diciendo: “Belén y yo tenemos una amistad desde hace 25 años. Es cierto que durante un par de años estuvimos sin hablarnos por una movida que pasó aquí, pero yo la quiero muchísimo”.

| EP

“Pero no voy a permitir lo que estoy viviendo y creo que es hora de decir ya la verdad. Cuando Jorge hace unos días empieza a hablar con ella por WhatsApp, a mí él me pregunta si sé lo del préstamo y yo miento. Lo hago para taparla a ella, pero lo sabía”.

A esto ha añadido: “Hace tiempo Kiko, con el que tengo muy buena relación, me preguntó si había llegado a mis oídos que él le había pedido dinero a alguien. Yo le miento y le digo que no. Pero lo que no puedo permitir es que a mí se me quiera acusar”.

Belén Esteban estalla tras la acusación

La madre de Andrea Janeiro tras poner en situación sobre lo sucedido se ha mostrado muy enojada por ser acusada de chivata. Ha dicho que cuando “Jorge coge el móvil y le escribe a Belén el otro día en directo me estaba culpando a mí. A él parece que le he parido igual que él me conoce a mí”.

“Y cuando él se levanta y va para David Valldeperas sé que el nombre que escribe es el mío. Y por ahí no voy a pasar. Me callo en ese momento y mi cara era un poema porque la cámara me enfocaba cada tres minutos y medio”.

Acto seguido, ha confesado: “Sé que Rodríguez se va a enfadar porque lleva cuatro días sin llamarme y yo a ella tampoco. El viernes mi marido trabajaba y no me podía llevar a mi rehabilitación, que voy todos los días. Entonces la aseguradora me puso un Uber que vino a buscarme”.

“Durante el trayecto me llama ella y yo estoy muy dolida con esa llamada porque me dijo que a la única persona que se lo había contado era a mí. Y que yo lo había contado. Yo me callo porque en ese momento no me podía expresar”.

| Mediaset

Por esta acusación, Esteban ha decidido hablar alto y claro: “El día que lo cuenta Belén había cinco personas. Y quiero que los directores digan si yo he ido con el chisme. La persona a la que estoy más unida aquí es a Rocío, que le pregunten a ella, a María Patiño, a Gema o a Antonio Rossi si yo he contado algo”.

Belén Esteban confiesa su sufrimiento

En este momento, la colaboradora se ha mostrado muy dolida por lo ocurrido: “Estoy hecha polvo y no tengo que pasar por esto. He metido muchas veces la pata y mis compañeros saben cuando la meto, pero lo que no hago no lo voy a asumir”.

“Lo que a mí ella me contó no lo voy a decir nunca, pero de esta productora puedo decir que me salen 14 personas. Lo sabíamos casi todos”.

| Mediaset

Incluso ha espetado con rotundidad: “Estoy enfadada con ella y no quiero saber nada. No me ha dolido lo de ella, me ha dolido lo de Jorge Javier que por salvar y defender a su amiga me quiso culpar a mí”.

“Voy a cumplir 49 años y ya no me voy a callar las cosas. Mi marido me dijo que no me callara, que no ocultara. No lo sabían 14 personas, lo sabían más y ya está bien”.