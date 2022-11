Andrea Janeiro reconoce el acoso y habla urgentemente con sus padres

Andrea Janeiro ha sido testigo de que, nuevamente, se encuentra en el punto de mira. No es para menos la verdad porque su madre, Belén Esteban, está dando más de que hablar de lo normal. Su presencia en la gala de Los 40 Music Awards ha resultado ser de lo más polémica.

Y es que la progenitora de la joven lo dio todo de sí. No solo se dedicó a disfrutar de todas las actuaciones musicales de la noche, sino que también aprovechó para hacerse un sinfín de fotografías junto a algunas celebridades que acudieron.

Como era de esperar, esta actitud de la madre de Andrea Janeiro fue analizada en el programa Sálvame, ya que levantó muchas críticas en redes sociales. Fue allí donde se recopiló una serie de testimonios que no dejaron muy bien parada que digamos a la colaboradora.

Andrea Janeiro, consciente del mal comportamiento de su madre

Agotadora, molesta, insistente, brasas, inaguantable, pesada, cansina y cargante eran algunos de los descalificativos que recibió la madre de Andrea Janeiro no solo en redes sociales, sino también desde el formato vespertino.

En un primer momento, todas las redes sociales se inundaron de memes divertidos sobre la actitud de la de Paracuellos. Sin embargo, para otros, este comportamiento de la madre de Andrea Janeiro fue de lo más desagradable. Incluso hubo muchos que la tacharon de "acosadora" y "pesada".

La conducta de la exmujer de Jesulín de Ubrique fue de lo más comentada de la velada, además del famoso baile que la cantante Anitta le hizo a Isabel Díaz Ayuso. Y es que la tertuliana se pasó gran parte de la noche posando junto a varios artistas. De hecho, buena prueba de ello es su perfil de Instagram, que está lleno de fotos de la mujer de Miguel Marcos con numerosos rostros conocidos.

Manuel Carrasco, Rosalía, Paula Echevarría, Aitana y Ana Mena fueron algunas de las "víctimas" de la progenitora de Andrea Janeiro. A raíz de esto, ahora, la 'Princesa del Pueblo' ha tenido que lidiar con todas estas críticas que ha recibido.

Una gran parte de estas ofensas que ha recibido han llegado a los oídos de Sálvame, que no dudó en hacerlas de forma pública y mostrárselas a la colaboradora. "La Esteban se comportó como una fan enloquecida con los artistas y como una diva con sus fans", empezaba diciendo Adela González, presentadora del espacio.

"Acosó y persiguió a todos los cantantes hasta hacerse la foto. Consiguió hacerse fotos con todos los artistas, que nunca olvidarán ese momento", prosiguió. Evidentemente, al no parar de recibir tales acusaciones, la madre de Andrea Janeiro no dudó en defenderse.

"No tenéis ni idea", empezaba diciendo. "Me paré a hacer fotos, pero no me paré con todo el mundo", se justificaba. "Todo lo que habéis puesto me encanta. Me da igual lo que digáis, me lo pasé tan bien, lo disfruté tanto. Si volviera a ser hoy mismo lo volvería a hacer", decía ilusionada.

"Conmigo fueron súper cariñosos y el año que viene voy a volver", dejaba claro.

La seria acusación de un testigo a la madre de Andrea Janeiro

Desde luego, según los testigos que se han pronunciado al respecto, con quien la madre de Andrea Janeiro se pasó de la raya fue con Ana Mena. "Y cuando vio a Ana Mena se tiró a sus brazos que hasta Ana Mena se asustó", revelaba uno de los testigos.

"He escuchado a cantantes decir que es una pesada e incluso intentaron usar a su seguridad para escapar de ella", proseguía. Al parecer, la colaboradora "persiguió" a la cantante porque quería conseguir un vídeo de esta saludando a Andrea Janeiro.

