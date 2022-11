Belén Esteban anuncia lo que nadie imagina de su negocio secreto

Belén Esteban, que cada vez es más criticada en redes por su actitud en televisión, ha protagonizado un tenso choque con Kiko Jiménez. Y todo por una cuestión laboral que ha llevado a este a arremeter contra ella por su empresa, Los Sabores de la Esteban. De ahí que la de San Blas ha reaccionado rápidamente dejando claro algo muy importante.

Ha sacado la cara por su negocio exponiendo que trabaja muy duro en este como todos los que lo integran. Incluso ha afirmado que no está dispuesta a que nadie lo ensucie con mentiras, como ha intentado el jienense.

Belén Esteban conoce el problema de su compañero

La madre de Andrea Janeiro ha visto que Kiko se ha convertido en protagonista de Sálvame. Ha sucedido cuando se ha contado que él ha tenido un problema con sus redes sociales.

Se ha explicado que el novio de Sofía Suescun ha sido rechazado por la agencia de influencers en la que estaba, perteneciente a Dulceida. El motivo de dicho 'despido' parece ser que ha sido que el joven ha compartido en Instagram una storie que podría ser publicidad encubierta. En concreto, se trata de una publicación que hace referencia a una página de contactos.

El gesto de él parece que ha propiciado “que la agencia de la influencer hubiera recibido críticas por tener entre sus filas a alguien que patrocine ese tipo de negocios. Razón que habría llevado a la catalana a poner punto y final a sus relaciones profesionales con Jiménez”.

Ante esta información, Belén ha visto a su compañero negarla de forma tajante. Lo ha hecho diciendo: “Es falso, no me han echado y tampoco me han dado un toque de atención. Yo libremente lo que hice fue opinar sobre un tema, como opino de otros muchos, y eso genera un debate”.

“Yo hago referencia a una viñeta que me envían, la comento y abro un debate para ver qué le parece a mis seguidores”. Sin embargo, su explicación no ha convencido a los demás integrantes de Sálvame, que han dicho que saben que ha tenido problemas laborales. Por este motivo, Adela González ha dicho: “Tú puedes hablar de cualquier asunto sin poner el nombre de una página que justamente es de contactos”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Opinión que ha sido ratificada por Terelu. Esta ha afirmado: “Es que tú pones el enlace a la página y la gente podía pinchar en él. Eso es publicidad encubierta”.

Belén Esteban 'se enfrenta' a Kiko por su negocio

La ex de Jesulín ha visto que el asunto del colaborador andaluz la ha salpicado a ella. Ha sucedido cuando él, para defenderse de los 'ataques' que estaba recibiendo, ha decidido arremeter contra algunos compañeros como Belén y Matamoros. Y es que ha preguntado: “¿Publicidad encubierta es lo que se suele hacer aquí con el local Oh My Club! así como con las patatas y gazpachos de 'La Esteban'?”.

Este comentario ha provocado el enfado de la de San Blas que no ha querido quedarse callada. Sus palabras exactas han sido estas: “Yo lo que no hago es subir publicidad para que contraten a una escort, que es lo que has hecho tú. Eso sí que no lo hago”.

“Yo lo que tengo es una empresa con mucho trabajo y con mucho sudor que nos cuesta. Como te pica macho. Es que es muy fuerte que lo compare con lo de Matamoros y con mi negocio”.

| Telecinco

A esta, visiblemente enojada, ha añadido: “Yo no hago nada para que contraten, que quede muy claro. Yo tengo una empresa para ganarme la vida y para dar trabajo a la gente. Miente más que habla, que dice que le sigue llevando la agencia”.