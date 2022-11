Paloma García-Pelayo reconoce que ha mentido y siembra el caos en Telecinco

Paloma García-Pelayo es, sin duda alguna, una de las periodistas del corazón más veteranas de nuestro país. La comunicadora lleva décadas vinculada a la crónica social, prácticamente desde que comenzó su andadura en televisión. En los últimos años ha sido un rostro clave de los programas de Telecinco.

Con la vuelta a la vida mediática de Rociíto, la periodista ha cobrado una importancia que ha ido aumentando con la sucesión de los capítulos de la docuserie. Paloma García-Pelayo se ha vuelto una pieza fundamental para entender la historia de la hija de Rocío Jurado.

En los últimos años, Paloma ha sido una de las periodistas de corazón que más ha hablado y publicado sobre Rociíto. Ahora, con el revelador testimonio de Rocíito, Paloma no ha dudado en mostrar su cambio de parecer y rectificar.

Paloma García-Pelayo pide públicamente disculpas a Fidel Albiac

Con el silencio de la hija de Pedro Carrasco, han sido muchos los periodistas y tertulianos que se han tomado la libertad de hablar de formar impúdica sobre ella y Fidel Albiac. Una de ellas fue la periodista Paloma García-Pelayo.

Hace unas semanas, las redes sociales recuperaban unas declaraciones de la periodista donde hablaba de forma tajante sobre el marido de Carrasco. En ellas, señalaba que Albiac era "la sombra que maneja la vida, el dinero y decisiones de Rocío".

Todo esto, por supuesto, era antes de que Rociíto decidiese volver al foco mediático para contar la historia de su vida. Aquella historia que durante años había sido contada y relatada por todos, menos por ella misma.

Tras esto, han sido muchos los colaboradores y periodistas que han cambiado por completo su discurso sobre la hija de Rocío Jurado. Entre ellos, Paloma García-Pelayo, quien ha querido dar un paso atrás y entonar el mea culpa.

La periodista ha sido una parte fundamental para entender el regreso de Rociíto. Incluso ha sido una de las participantes en varios capítulos de la docuserie En El Nombre de Rocío.

El pasado lunes se emitió el último programa de dicha docuserie. Y Paloma no quiso desaprovechar la oportunidad que tenía para pronunciarse sobre sus declaraciones del pasado, y rectificar. Sobre todo, pedir disculpas a Fidel Albiac por la dureza con la que lo había tratado en el pasado.

La periodista fue contundente e hizo gala de su coherencia que siempre la ha caracterizado para pedirle disculpas al marido de Carrasco:

"Quiero pedir perdón a Fidel Albiac, porque en su momento, sin tener ni idea. Lo acusé de lo que finalmente he descubierto en esta transformación que yo he ido teniendo, de lo que no era", dijo García-Pelayo.

Paloma García-Pelayo, fiel defensora de Rocío Carrasco

Si algo ha quedado claro estos últimos meses, es que durante años, Rociíto ha sido sometida a un escarnio público. Y un sinfín de periodistas y profesional del medio han participado, por ello, muchos han decido rectificar y alabar el valiente paso de la hija de Pedro Carrasco.

El ejercicio que se ha hecho con Rociíto era necesario y Paloma García-Pelayo ha querido defenderlo:

"Este plató ha sido el altavoz necesario para todas las mujeres que no son Rocío y para todos los hombres que pueden también sentirse identificados”, sentenciaba la periodista.

De esta manera, se ha hecho justifica a la hija de Rocío Jurado. Y sobre todo, se han desmentido con pruebas la multitud de mentiras y calumnias que ha tenido que soportar durante años.

