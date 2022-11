Asraf Beno ya no calla lo que hacía su suegra antes de ser famosa

Asraf Beno se encuentra en una nube junto a su pareja, Isa Pantoja. Ambos se conocieron en GH VIP 2018. Desde entonces, han sido muchos los que han querido enturbiar su relación con rumores y especulaciones.

Sin embargo, ellos siempre han permanecido juntos y cada vez están más enamorados. El modelo se ha convertido en alguien muy importante para Isa. Asraf sabe mejor que nadie que el apellido Pantoja no es fácil de llevar.

Por eso, Beno ha estado siempre apoyando a Isa en los momentos más complicados. Ahora, el modelo es conocedor de cómo era su suegra antes de saltar al estrellato.

Asraf Beno sabe cómo es la familia Pantoja

La relación de Isa con su madre ha acaparado titulares durante años, idas y venidas que en la mayoría de ocasiones, los platós de televisión han jugado un papel crucial. Sin embargo, ahora se encuentra en un buen punto, y gran parte de ello, es gracias al apoyo de Asraf Beno.

El joven ha sido crucial para la relación de Isa Pi con su madre y su hermano. Asraf llegó a la familia en 2018 y desde entonces ha sido un pilar fundamental para todos. Para Isa está siendo muy dura la situación actual que atraviesa con su hermano Kiko.

La colaboradora de televisión decidió ir a visitarlo tras el ictus que sufrió. Sin embargo, quiso dejar claro que no iba a olvidar todo lo que le había hecho. Además, la ex de Alberto Isla dejó claro que pensaba ir por la vía legal para exigirle el dinero que le debía:

"Me alegro de que no tenga ninguna deuda con Hacienda porque Hacienda no es tan paciente como lo soy yo", remarcaba.

"Él me dice que no me lo devuelve porque no le da la gana y que tengo que ir yo a su casa a pedírselo. Me lo dice para humillarme", revelaba hace unas semanas en El programa de Ana Rosa.

Sin embargo, Asraf ha sabido asesorar a su novia e incluso ha llegado a decirle que caminos debe tomar. El modelo siempre ha salido en defensa de su pareja, cuando los medios se han cebado con ella.

Asraf Beno nunca ha podido entender por qué algunos medios han sido tan crueles con Isa Pantoja. Él sabe que en algunas ocasiones su suegra, Isabel Pantoja, ha actuado muy similar en el pasado.

Asraf Beno es conocedor del pasado de su suegra

Recientemente, en Lecturas se hacía eco de los vaivenes que también tuvo la relación de Isabel Pantoja con su madre Doña Ana. La periodista Gloria Fernández señala que la tonadillera tuvo malas épocas con su madre y que ahora, la historia vuelve a repetirse:

"La historia de Isabel Pantoja y su madre Ana ha tenido el mismo desarrollo lleno de meandros y aristas como la relación de la tonadillera con sus hijos", sentencia la periodista.

Esto es quizá, el motivo por el que Isa optó por alejarse de la televisión. La joven sabía que la presión mediática solo podía perjudicar aún más la relación.

Isa ha estado muy centrada en su hijo Alberto y en su pareja, Asraf. Hace tan solo unos días que han regresado de Tailandia, donde han vivido una bonita luna de miel adelantada.

La hija de Isabel Pantoja tiene muy claras sus prioridades ahora mismo, y sabe que el bienestar de los suyos van por delante de todo.

