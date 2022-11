Antonio David Flores explica por qué no han vuelto a dormir juntos

Antonio David Flores sabe perfectamente los motivos que han llevado a su exmujer a no volver a dormir junto a una de las personas más importantes de su vida.

Durante los últimos 20 años, el exguardia civil ha estado paseándose por los diferentes platós de televisión hablando de la relación que mantuvo con la hija de 'la más grande'.

En más de una ocasión, hemos podido ver al padre de Rocío y David Flores asegurar delante de las cámaras que Carrasco jamás se ha hecho cargo de sus hijos y que, por culpa de Fidel Albiac, la relación con ellos se había roto para siempre.

Pero, este testimonio se vino abajo cuando la expareja de Antonio David Flores decidió no callarse más y a través de la serie documenta, Rocío: contar la verdad para seguir viva, relató el infierno por el que tuvo que pasar al lado de su "verdugo".

Y ha sido precisamente gracias a esta producción de La fábrica de la Tele por lo que hemos podido conocer todos los motivos que han llevado a su protagonista a poner distancia con su hijo David.

En alguna ocasión, fuentes cercanas a la presentadora de televisión han asegurado que la razón por la que no ha intentado un acercamiento con su "enano" es para protegerle.

"Prefiere sufrir ella y sentirse como se siente, a que su hijo se encuentre en una situación comprometida, sin saber cómo reaccionar". Pero todo apunta a que hay mucho más detrás de la decisión que tomó en su momento la exmujer de Antonio David Flores.

Antonio David Flores es consciente de lo que pasó entre ellos

Antonio David Flores es conocedor de lo que sucedió entre madre e hijo. Y es que el exguardia civil es el principal motivo por el que Rocío Carrasco tomó la dura decisión de separarse de su pequeño.

Durante uno de los últimos episodios de En el nombre de Rocío, la heredera universal de 'La Jurado' habló de su actual relación con su hermana Gloria Camila.

Sin embargo, y para explicar qué sucedió entre ellas, el programa decidió emitir unas imágenes de la primera serie documental donde hablaba, no solo de la influencer, sino también de 'el ser'.

En estos fragmentos, la ex de Antonio David Flores confesó que cada vez que veía el rostro del padre de sus hijos, sentía "pavor".

Pero, sin duda, lo que más llamó la atención de estas imágenes fueron las palabras que pronunció en relación con su "enano".

"Yo me he separado de él, he tenido dos hijos, me ha torturado durante veinte años y la conclusión ha sido llevarse a mis hijos", compartió Carrasco, recalcando que ella no está al lado de ellos por todo lo que ha sucedido con el padre.

Según han confirmado varias fuentes periodísticas, Antonio David Flores no vive junto a su hijo David, sino que es Olga Moreno la que se hace cargo de sus cuidados.

"Los deja con Olga. Rocío es independiente, el niño se queda con ella. La dota de una responsabilidad pública de que ella es la madre del niño y la hace creer que es ella la madre, porque ese niño no tiene madre, porque su madre no lo quiere, no lo cuida, no le paga la manutención, porque no se interesa por él…".

La ex de Antonio David Flores ya no se calla

Esta no era la primera vez que Rociíto hablaba de la relación con su hijo David. En otro de los episodios de su primera serie documenta, la exmujer de Antonio David Flores aseguró que el joven comenzó a cambiar de actitud "a partir de que su hermana ya no está en la casa".

"Él tenía pasión con su madre, con su abuela, con Fidel… Siempre ha sido un niño muy familiar y cariñoso. En el colegio le quería todo el mundo", recordaba Carrasco con pena.

Pero a pesar de haber conseguido "instaurar ciertos valores que consideraba imprescindibles" en él, la expareja de Antonio David Flores siempre ha vivido "el terror a la hora de educar" porque ha tenido "a alguien enfrente que se ha encargado de darme imagen de mala madre".

A pesar de todo, Carrasco siempre se ha sentido amada por David Flores. "Hablo de él sin pena porque sé que es feliz. Mi pena con él es en otro sentido. Mi pena con él es por la utilización que ha sufrido", aclaró a continuación.

"Esta persona ha utilizado incluso esas circunstancias de ese niño que es su hijo para lucrarse y hacer más daño".