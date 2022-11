Ana María Aldón desvela quién es su nuevo hombre y deja mudo a Ortega Cano

Ana María Aldón está casada de disimular y se ha propuesto contar la verdad porque tiene entre manos un asunto importante. Ha firmado un contrato con La Fábrica de la Tele para participar en un concurso de música y necesita el apoyo del público. Sabe que lo esencial para ganarse la confianza de los espectadores es ser sincera, por eso ha confirmado los rumores.

Ana María Aldón ha reconocido que el acuerdo de divorcio ya está redactado, incluso ha dado un paso completamente inédito. Ha explicado que los términos están basados en el nuevo hombre de su vida: José María, su hijo pequeño. El menor se ha convertido en el único vínculo de unión entre la diseñadora y Ortega Cano, es lo último que les queda.

| GTRES

Ana María ha dejado claro que “el único acuerdo que hay es por y para el niño”, confirmando así la noticia publicada en Diez Minutos. La citada revista anunció en su portada que los abogados del exmatrimonio habían tenido una reunión importante. Por suerte está todo resuelto y más pronto que tarde tanto Aldón como Ortega Cano serán completamente libres.

Ana María ha dejado en evidencia a sus detractores, pues ha demostrado que sus sentimientos eran sinceros. Lo primero que hizo fue casarse en separación de bienes y después ha renunciado a cualquier compensación económica. Lo único que quiere es que su niño, su gran razón para ser feliz, no cambie de ritmo de vida y siga igual que siempre.

Aldón ha luchado mucho por su matrimonio porque quería que el menor no sufriera, pero se ha dado cuenta de que es imposible. Sabe que será más feliz estando lejos del diestro, a pesar de que se esforzará por tener buena relación con él. De hecho nunca ha dicho nada malo, solo se ha limitado a contar lo que ha vivido a su lado.

Ana María Aldón ha señalado a la responsable

Ana María tiene claro que en esta historia hay una responsable con nombre y apellidos: Gloria Camila Ortega. La hija del torero supuestamente ha tenido un comportamiento irregular y se ha demostrado que sus juicios han sido injustos. Siempre pensó que su madrastra estaba motivada por intereses económicos y el tiempo le ha quitado la razón.

Aldón ha desvelado que pasará las fiestas navideñas cerca de Ortega, a pesar de que no celebre con él los eventos importantes. Pero tiene claro que no va a coincidir con Gloria porque le ha hecho demasiado daño y no quiere seguir sufriendo. Se ha preocupado por ella, pero no consiente más atrevimientos y cree que las disculpas llegarían tarde.

La diseñadora prefiere no entrar en detalles, pero sí ha insinuado que la influencer todavía no le ha pedido perdón. También es cierto que llevan un tiempo sin verse, pues intentan no coincidir bajo el mismo techo. Aldón ha explicado que tiene pensado abandonar la casa del torero y que todavía no lo ha hecho porque no ha encontrado el momento oportuno.

Ana María Aldón ha desmentido el último rumor

Ana María reconoce que está ilusionada, quiere vivir y disfrutar de su presente, pero nada más. Ha explicado que no está enamorada, su corazón está libre. Solo quiere centrarse en su hijo José María, quien necesita tener a una madre tan fuerte como ella.

Aldón sabe que su mal momento es cosa del pasado, ahora es fuerte y tiene ganas de luchar. No va a consentir que nadie ponga en peligro su felicidad. Ha demostrado que siempre tiene una sonrisa preparada para sus detractores y esa es su gran habilidad.