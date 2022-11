Antonio Banderas habla de la muerte y deja a su hija sin aliento

A sus 62 años, Antonio Bandera se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. Su nombre es sinónimo de éxito, y es que estamos hablando de uno de los actores más importantes de nuestro país. Su extensa trayectoria en cine lo ha convertido en una auténtica leyenda cinematográfica.

Ahora, Banderas vuelve a España con un musical que no dejará indiferente a nadie. El malagueño siempre ha querido mantener su vida personal alejada de la profesional.

Sin embargo, cuando ofrece una entrevista, no tiene ningún problema en abrirse por completo. Eso mismo ha ocurrido en una de sus recientes declaraciones donde ha hablado de la muerte sin ningún tapujo.

Antonio Banderas se sincera sobre uno de sus mayores miedos

El palmarés de Antonio Banderas no tiene prácticamente fin. Lleva toda una vida dedicada al mundo de la interpretación, este es, sin duda alguna, su motor de vida junto a su familia. Antonio ha trabajado con los grandes cineastas de la industria, tanto dentro como fuera de nuestro país.

Ahora, a sus 62 años, el actor continúa buscando nuevos horizontes, nuevos desafíos, y en definitiva, nuevas formas de superarse como actor. Antonio estrena en Madrid su nuevo musical Company.

Con motivo de la presentación de la obra, Antonio no ha dudado en hablar con los medios de comunicación. Y una vez más, sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie.

El malagueño sufrió un duro varapalo a su salud en 2017, sin embargo, ha reconocido que sigue llevando una carga de trabajo bastante intensa y es algo que no puede evitar.

Antonio comenzó su andadura a comienzos de los años 80, y desde muy temprana edad, su talento fascinó al público. Por ello, fue encadenando un proyecto con otro.

Banderas ha reconocido estar en uno de sus "mejores momentos". A nivel profesional se embarca en proyectos que le apasiona, como el teatro.

En una reciente entrevista con la periodista Luz Sáchez-Mellado confesaba uno de sus mayores miedos. Y es que, tras el infarto que sufrió ha reestructurado por completo sus prioridades. Su mayor pasión es su trabajo, pero por supuesto, también su pareja, Nicole Kimpel y su hija, Stella Banderas.

"Cuando me miro al espejo veo a una persona muy enamorada de la vida. Me jode muchísimo tener que morirme. Ahora que parece que la ciencia dice que podremos vivir 150 o 200 años, hay quien dice que no quiere vivir tanto. Pues yo sí", confesaba en una reciente entrevista para El País.

Sus seres más allegados son conocedores de ese tesón irrefrenable que tiene Antonio, y es que la actuación es todo para él. Aun así, será igual de sorprendente escucharlo hablar así de la muerte, sobre todo, para su hija.

Antonio Banderas, pletórico en su vuelta a España

Antonio Banderas sabe que cuenta con el apoyo incondicional de su país, sobre todo, de su Málaga natal, donde es todo un ícono. El intérprete se ha recorrido todo el mundo y ha podido demostrar sus imponentes dotes interpretativas donde se lo proponga.

Sin embargo, para el actor es todo un deleite poder pisar suelo patrio, y poder llevar un espectáculo como Company.

Él mismo ha revelado que hacer teatro "no es para nada rentable", pero sabe que, desde su posición privilegiada, es una manera de impulsar el teatro en España. Y sobre todo, dar trabajo.

Con esta nueva obra, donde Antonio se ha involucrado hasta en el mínimo detalle, dará hasta más de 300 puestos de trabajo.

