Rosario Flores destapa lo que nadie imagina de la muerte de su hermano

Rosario Flores ha pasado por uno de los momentos más agridulces de su vida. Y es que a la cantante no le ha quedado otra opción que contar en su último post de Instagram lo que nadie se esperaba del fallecimiento de su hermano.

No hay ninguna duda que todo este clan de artistas recordará lo que sucedió el 30 de mayo de 1995. Catorce días después del fallecimiento de 'la faraona', esta mediática familia volvió a vestirse de luto para despedirse de Antonio Flores.

Esta figura del flamenco fue hallada sin vida en su domicilio de El Lerele, en Alcobendas, con tan solo 33 años tras una sobredosis de barbitúricos y alcohol.

Durante todos estos años, tanto Rosario Flores como Lolita han tenido que aprender a vivir con la ausencia de su hermano. Y, aunque a día de hoy, ambas se encuentran felices y centradas en sus respectivas carreras musicales, no hay ni un día que no se acuerden de este duro momento.

El pasado fin de semana, la ex coach de La voz Kids acudió a sus redes sociales para rememorar el aniversario de la muerte de su padre, 'El Pescailla'.

"Hoy es tu aniversario, Papá. Llevo en mi corazón tu amor, tu música, tu ritmo… Mi maestro, te quiero", escribió Rosario Flores, junto a una emotiva imagen de ella tocando la guitarra con su progenitor.

Ahora, tan solo dos días después de esta publicación, la cantante ha regresado a su cuenta de Instagram para recordar otra de las fechas que tiene señaladas en el calendario. Y es que, este lunes 14 de noviembre, hubiese sido el cumpleaños de Antonio Flores.

Rosario Flores se emociona con el aniversario de su hermano

Rosario Flores no ha podido evitar emocionarse al recordar que su hermano hubiera cumplido 61 años de no haber fallecido aquel fatídico 30 de mayo de 1995. Por eso no hay ningún año que no comparta con todos sus seguidores este día tan especial para ella.

Este lunes 14 de noviembre, la cantante ha acudido a su cuenta de Instagram para hacer pública una noticia muy especial para ella. Y es que este año ha coincidido con el cumpleaños de Antonio Flores un acontecimiento muy importante para su carrera profesional.

Junto a un vídeo en el que podemos ver varias fotografías del cantante, Rosario Flores ha desvelado que ha tenido que viajar hasta la ciudad de Las Vegas para recoger un importante premio musical.

"Hoy cumplirías 61 años, Antonio. Me voy para Las Vegas, que me van a dar un Grammy a la 'excelencia musical' y, por supuesto, lo comparto contigo, hermano mío", ha escrito la artista, muy emocionada.

Por su parte, Lolita tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para felicitarle el cumpleaños a uno de los hombres de su vida. "Felicidades, Antonio. Cómo me gustaría darte ese beso de amor que te di…", ha escrito en su Instagram, junto a un vídeo en el que apele cantando junto a su hermano.

"El dolor sigue, pero sé que estarás celebrando tus 61 años a tope. Te quiero, vida mía y te echo de menos... Al piano".

Rosario Flores siente el apoyo de sus fans

Como era de esperar, la publicación de Rosario Flores no ha tardado en llenarse de emotivos mensajes lamentando esta triste pérdida.

"Demasiada sensibilidad, arte y humanidad para este mundo. A veces es difícil transitar en este mundo deshumanizado. Besos al cielo para Antonio. Tu arte nos sigue dando mucho de ti", ha escrito una de sus followers.

"Siempre estarás vivo en nuestro recuerdo, Antonio, y tu música siempre será escuchada. No hay día que no se escuchen tus canciones en TV y en radio. Los genios jamás mueren".

Aunque otras muchas personas también ha querido felicitar a Rosario Flores por el premio que está a punto de recibir: "Enhorabuena, Rosario. Eres una gran profesional".