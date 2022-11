Andrés Fernández, marido de Chayo Mohedano, llama al juez y para todo

Andrés Fernández, el marido de Chayo Mohedano, no se lo ha pensado dos veces a la hora de acudir a la justicia para intentar parar el nuevo problema en el que se ha visto envuelta su mujer.

El pasado mes de junio, la pareja sentimental de la artista tuvo que sentarse ante el juez para testificar contra los responsables de La fábrica de la tele. Y es que, según se pudo saber en aquel momento, la hija de Rosa Benito y su marido fueron unos de los afectados por la Operación Deluxe.

En aquel momento, Chayo Mohedano acudió a su cuenta de Twitter para denunciar públicamente que Andrés Fernández había sido citado para declarar contra la productora.

"Ayer me llegó un artículo de Telecinco dando como noticia que mis hijos están creciendo. ¿Eso es noticia? Noticia son los juicios penales que tenéis en puertas, el primero el 13 de junio", escribió la cantante en esta red social.

Ahora, Andrés Fernández y la sobrina de 'la más grande' han acudido una vez más ante la justicia para denunciar la filtración de uno de los vídeos que Chayo ha compartido en la red social para adultos, OnlyFans.

Andrés Fernández defiende el honor de su mujer

Andrés Fernández solo quiere que se haga justicia. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de denunciar a un usuario de esta plataforma por filtrar uno de los contenidos que ha publicado su mujer.

Chayo Mohedano ha sido una de las primeras famosas en acudir a esta red social para intentar ganar un dinero extra. "Tengo OnlyFans, ¿y? Lucho con mi marido por sacar adelante a nuestros tres hijos, sin renunciar a mi música".

En dicha plataforma, la cantante estaría ganando dinero publicando vídeos e imágenes no aptos para todos los públicos. Para disfrutar este tipo de contenido, los usuarios tienen que pagar la cuota que cada creador crea oportuna.

Pero solo hay una norma: las imágenes que se comparten en OnlyFans son de uso personal y no se pueden difundir a través de ningún canal.

Ahora, Andrés Fernández y su mujer están dispuestos a llegar hasta el final después de saber que un usuario ha publicado en otras redes sociales un vídeo de prima de Rociíto. Por eso, la cantante no ha tardado en anunciar que va a tomar medidas legales contra esta persona.

Este miércoles, 2 de noviembre, Amor Romeira advirtió a Chayo Mohedano a través de Twitter de la difusión de este contenido. "Esto que acabas de hacer es un delito", aseguró la exgran hermana, antes de aconsejar a la cantante que acuda a la policía.

"Has compartido un contenido que está protegido por un copyright y que es privado. No se puede difundir y mucho menos tenerlo en tu poder. Rosario Mohedano, vete preparando la demanda".

Por su parte, la pareja sentimental de Andrés Fernández no tardó en despejar todas las dudas. "No hace falta que llegue a España. Demandado y por lo penal. Gracias, Amor".

Además, el diario La Razón ha tenido la oportunidad de hablar más en profundidad con la artista, quien no ha tardado en asegurar que ya ha puesto el caso en manos de su abogado.

"Lo voy a poner en denuncia porque es un delito, aunque soy consciente de que se ha borrado. Yo me hice una página y en junio dejé de publicar cosas porque había fotos que se estaban moviendo por varias plataformas. Eso lo puse en conocimiento de la policía porque no se puede hacer eso y menos para intentar hacerme daño".

También ha dejado claro que "cualquier imagen que se use en cualquier plataforma que no sea OnlyFans se va a denunciar". "Se me está acosando y amenazando y yo no tengo que dar explicaciones a nadie", lamenta la mujer de Andrés Fernández.