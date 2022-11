Andrea Janeiro, asustada al saber por qué han salido sus primos en la tele

Andrea Janeiro no tiene una relación muy estrecha con algunos de los miembros de su familia paterna. No obstante, esto no impide que conozca todo lo que les pasa y lo que hacen. Buena muestra de ello es que se ha quedado estupefacta al ver que los hijos de su tío, Víctor Janeiro, han sido protagonistas en televisión.

En concreto, los menores han decidido mandarle un mensaje a su padre, que está concursando en Pesadilla en el Paraíso. Lo han hecho para darle ánimo en un momento en el que está sufriendo por los constantes conflictos que hay entre sus compañeros.

Andrea Janeiro, sorprendida con lo que han hecho

La hija de Jesulín sabe que Víctor está entregándose por completo al reality y esto le ha llevado a conseguir la ansiada inmunidad esta semana. Y precisamente por este logro ha recibido una recompensa: poder recibir un regalo de los pequeños que tiene con su mujer, Beatriz Trapote, y verlos.

Andrea ha visto que los menores han querido desearle lo mejor a su padre y darle ánimos, porque a veces con tantos conflictos alrededor flaquea. Por este motivo, le han hecho unos dibujos que han provocado las lágrimas descontroladas del torero nada más verlos. Pero también le han escrito que lo quieren mucho.

Lágrimas que han emocionado a sus compañeros de encierro. Así, Daniela ha dicho: “¡Ay, mira, se me ponen los pelos de punta!”. Lucía Dominguín, por su parte, se ha levantado de su asiento para darle un sentido abrazo al tiempo que ha afirmado: “Te lo merecías, venga que eres fuerte”.

Andrea Janeiro asiste al momento más tierno de su tío

La hija de Belén Esteban ha visto roto a Víctor, como cuando lo visitó su madre, pero luego este ha sacado fuerzas para poder hablar. Y lo ha hecho para decir: “Mis hijos son lo que más quiero en este mundo. Estos dos dibujos, de Oliver y Víctor, son un regalazo”.

“Son muchos días, mucho tiempo”.

El momento más tierno ha llegado cuando Lara Álvarez le ha permitido al tío de Andrea ver unas imágenes de sus tres hijos. Imágenes en las que los pequeños le decían: “Papá, te queremos mucho y queremos que vengas. Eres el mejor”.

“Tenemos muchas ganas de que vengas para que juegues con nosotros al pilla pilla y a la cama elástica, para coger cangrejos. Te queremos”.

Asimismo, en dicho vídeo, Janeiro ha podido ver también a su mujer, que le ha mandado “un beso muy fuerte”.

En un primer momento, el diestro se ha quedado sin palabras, por lo que ha recibido el abrazo de la presentadora. Todo ante la atenta mirada de sus compañeros, la mayoría de los cuales eran un verdadero mar de lágrimas.

Eso sí, más tarde y tranquilo, el tío de Andrea ha afirmado ante la cámara: “Es el mejor chute de energía que me podían dar. Lo necesitaba porque todos los días me acuerdo de ellos y cada vez se hace más cuesta arriba estar aquí. Estoy muy contento”.

Ante lo sucedido, seguro que también se habrá emocionado la joven Janeiro, como lo han hecho los espectadores. Estos lo han dejado de manifiesto en redes con mensajes como “Qué bonito regalo” y “Ha sido muy emocionante la recompensa que ha tenido. Bien merecida y me alegro mucho por él”.

Y en esta misma línea hay otros: “Qué emoción ver a Víctor tan feliz”, “Él es el merecido ganador” y “¡Qué mono es!”.