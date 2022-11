Gema Aldón reconoce el embarazo que Rociíto llevaba tanto esperando

Gema Aldón se ha hecho conocida por ser hija de Ana María, la diseñadora más famosa del corazón, y hermanastra de Gloria Camila. Eso le sitúa en una posición bastante delicada, pero ella siempre ha tenido claro cuál era su punto de vista. No puede negar que ha estado vinculada a los Ortega, aunque en ningún momento se ha dejado manipular.

Gema considera que Rociíto es “fuerte y valiente”, sabe que “ya no le callan” y considera que tiene derecho a romper su silencio. Este tipo de declaraciones le han convertido en una de las grandes aliadas de Carrasco y cada vez tiene más poder. Los directores de Sálvame le han contratado para conceder una entrevista: quieren conocer la última hora.

| Telecinco

Gema ha reconocido que su madre quiere tener otro hijo, un embarazo que ha llenado de ilusión a Rociíto. La mujer de Fidel Albiac llevaba mucho tiempo esperando esta noticia, pues solamente significa una cosa: recuperación. Ana María ha dejado a un lado sus problemas para empezar una nueva vida y quiere celebrar el futuro con un bebé.

Gema está al tanto de los planes de la ex del torero, quien ha visitado una clínica de fertilidad para despejar sus dudas. Se ha dado cuenta de que el proceso es más sencillo de lo que pensaba y asegura que dará el paso antes de lo previsto. Esta iniciativa ha llenado de ilusión a sus seres queridos y demuestra que los finales también pueden ser felices.

Aldón estaba deseando que su madre se separara de José Ortega Cano y por un momento pensó que nunca lo conseguiría. La impotencia le empujó a sentarse en varios platós para sacar a la luz el lado más desconocido de la familia del torero. Es cierto que de Ortega nunca ha hablado mal, pero también es verdad que ha sido poco cariñosa con él.

Gema Aldón reaparece para dar explicaciones

Gema prefiere no esconderse, por eso habla públicamente de su simpatía hacia Rociíto y aplaude todos sus pasos. La hija de la Más Grande ha recogido el guante y le ha dedicado unas emotivas palabras en su nuevo documental. “Lo que más me gusta de ella es que defiende con uñas y dientes a su madre, que es lo esencial y primordial”.

| Telecinco

La mujer de Fidel Albiac siempre ha defendido a Ana María, de hecho se han saludado las veces que han coincidido en Telecinco. Por eso estaba deseando que se quedara embarazada y que se separase de Ortega Cano, era lo mejor para ella. Rociíto conoce bien al torero y está convencida de que es capaz de manipular a su antojo y sin contemplación.

Aldón visitará el plató de Sálvame, una reaparición muy esperada porque Ana María ha dado el paso definitivo. Según cuenta el tertuliano José Antonio Avilés, ha firmado un acuerdo de divorcio renunciando a una pensión compensatoria. Asegura que no quiere nada que no le corresponda, simplemente busca que su pequeño no baje el nivel de vida.

Gema Aldón está dispuesta a todo

Gema sabe que en el divorcio entre Ortega Cano y Ana María solamente ha perdido alguien: su hermano pequeño. El menor lo pasará muy mal porque siempre ha visto a sus padres juntos, pero no tendrá más remedio que acostumbrarse. La diseñadora no aguanta más y se ha dado cuenta de que solo puede ser feliz lejos del diestro.

Aldón explicará las novedades de su familia en Sálvame, por eso muchos le acusan de ser una aprovechada. Dicen que quiere hacerse famosa, pero lo cierto es que ha rechazado grandes programas. No lo descarta, pero de momento no tiene intención de trabajar en televisión.