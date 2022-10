Ana Milán confiesa quién es su hijo y muestra todas las pruebas

Ana Milán es una mujer todoterreno que en los últimos años hizo que sus vídeos de Instagram, durante la pandemia, se hiciesen virales casi sin querer.

Ana Milán tenía muchas historias que contar. Y así lo dejó claro cuando era noticia por alguna anécdota curiosa que protagonizaba mientras los españoles estaban encerrados en casa.

Lo cierto es que fueron muy amenas esas charlas de la actriz de Camera Café, aunque ella ya era sobradamente conocida desde hace años. En algunos de esos directos, su hijo Marco apareció en ellos, ya fuera disfrazado o dándole un gran susto a su madre.

Ana Milán no se guarda nada en su entrevista más profunda

Ana Milán ha vuelto a estar de actualidad después de aceptar la propuesta del formato Joaquín: El Novato para ser entrevistada por el jugador del Betis.

Joaquín Sánchez lleva varias semanas dando lo mejor de sí en sus entrevistas y la de ayer con Ana Milán no iba a ser menos jugosa que las anteriores.

Rosario Flores o Dabiz Muñoz ha sido algunos de los invitados que ya han pasado por este novedoso programa. Un espacio en el que el futbolista de El Puerto de Santa María se desenvuelve a las mil maravillas, pese a no ser un profesional del medio.

La entrevistada ha tocado varios temas y uno de ellos es el de su hijo de 20 años, Marco. Lo cierto es que poco conocemos de este joven que nació fruto de la relación que mantuvo Ana Milán con Paco Morales. Este es un conocido actor y cantante español que saltó a la fama en la década de los 90.

Ana Milán se abre en canal desvelando lo que nunca contó sobre Marco

"Mi hijo me quitó de ser la 'prota' y me dejó siempre como actriz secundaria", fue la frase con la que empezó a charlar sobre el joven. Y eso a pesar de que a la actriz no le gusta demasiado hablar públicamente de temas íntimos, pero ayer hizo una excepción.

Aunque Milán y Morales separaron sus caminos cuando su hijo era pequeño, siempre han mantenido una cordial relación y eso es algo que ha agradecido el joven.

"Marcos un chico lleno de nobleza y de sentido del humor que a mí particularmente me llena de orgullo", aseguraba la actriz invitada en Joaquín: El Novato. El caso es que estas palabras han hecho emocionarse sensiblemente a la conocida intérprete, aunque no ha querido perder el sentido del humor para referirse a él.

Así es Marco, el hijo músico de Ana Milán

"Podría pasar 20 años peleándome con él, de hecho llevo 20 años discutiendo con él, pero es un tipazo", decía la artista. El caso es que este joven parecía que quería dedicarse al deporte, sobre todo al fútbol.

Empezó jugando en el Club Deportivo Canillas y siguió preparándose en la Ciudad Deportiva Las Rozas. Pero esa faceta la dejó hace tiempo y ahora vive centrado en la música.

Su padre, Paco Morales, siempre quiso ser futbolista, más concretamente del Atlético de Madrid. Finalmente, el presentador decidió que lo mejor era dedicarse a la música y a la interpretación. Queda claro que su hijo ha seguido ese mismo camino, y es algo que llena de orgullo a sus famosos padres.

“Tenemos una relación muy especial y solo me llama cuando necesita algo; que era exactamente lo que yo hacía con mis padres”, le espetaba Ana Milán a Joaquín.

Ahora, el joven está enfrascado en un proyecto profesional relacionado con la cultura ‘clubber'. Hablamos de una fiesta que “nace del amor por la música y el club". Y su gran objetivo es "acercarnos a una experiencia única cada noche”.