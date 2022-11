María Teresa Campos consigue un vídeo de su hija y comprueba que el rumor es real

María Teresa Campos es una de las grandes figuras del periodismo de nuestro país. Su bagaje profesional la ha convertido en unas de las comunicadoras más importantes, que ha marcado a toda una generación. Sin embargo, a sus 82 años se ve obligada a vivir una forzada jubilación, y esto no es plato de buen gusto para ella.

La familia Campos es una de las sagas mediáticas más populares de nuestra televisión. Tanto sus hijas, Terelu y Carmen, como su nieta, Alejandra, han encontrado su lugar en la pequeña pantalla. Aunque lo cierto es que nunca están exentas de polémica.

La última imagen de Carmen Borrego habrá dejado sin palabras a María Teresa Campos. Aunque la presentadora es conocedora del gran sentido del humor de su hija, no se sabe hasta que punto le habrá hecho gracia su comentario.

María Teresa Campos escucha la confesión más alocada de su hija

Tanto Terelu como su hija Carmen han reconocido en más de una ocasión que su madre apenas ve la televisión. Y es que para ella es muy doloroso no estar delante de las cámaras. María Teresa llevaba décadas dedicada a este medio, y ella misma reconoció en una entrevista con Anne Igartiburu, que esta situación estaba siendo muy dura:

“Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar", confesaba la periodista.

| Europa Press

Pero además, Teresa no puede soportar los titulares sensacionalistas y dañinos que muchas veces se publican sobre ella o su familia. Sin embargo, un vídeo que está circulando por redes sociales donde aparece Carmen Borrego hablando sobre qué lleva en su bolso sí le habría llegado.

Al más puro estilo Vogue, la colaboradora mostraba qué guardaba en su bolso. Y entre el monedero, gafas, y mascarillas, hacía una confesión que habrá dejado boquiabierta a María Teresa Campos. Borrego haciendo gala como siempre de su gran sentido del humor, bromeaba:

"El satisfyer no lo he encontrado, si no lo hubiese traído, que tampoco me hubiese venido mal para Sálvame", confesaba la hija de María Teresa Campos.

De esta forma, Carmen confirmaba a todos que ella también disfruta de este famoso aparato.

María Teresa Campos y su estado de salud

Mucho se ha especulado sobre el estado de María Teresa Campos durante los últimos meses. Y es que sus hijas son muy herméticas también en lo que a ese aspecto se refiere. Sin embargo, su nieta Alejandra sí ha querido arrojar un poco de luz sobre este tema.

| MTMAD

Cada vez es más habitual ver a la nieta de María Teresa Campos acudir a eventos públicos, y es que la joven se ha convertido en toda una influencer de referencia. Alejandra acumula más de 265k seguidores en Instagram, y es una de las colaboradoras de moda en los programas de Mediaset.

En uno reciente evento, Alejandra hablaba sobre el estado en el que se encontraba su abuela. La hija de Terelu Campos afirmaba que su abuela se encontraba perfectamente en casa. Además, reconoció que ella mantiene una relación muy estrecha con su abuela y se ven casi a diario.

"Ella está muy bien, en casa. Voy casi todos los días, comemos juntas o jugamos a las cartas", confesaba a los medios.

Lo cierto es que María Teresa Campos está encantada con ver a su nieta en televisión. Ella misma reveló que Alejandra tenía mucho talento para el medio, y sabía que podía llegar lejos si se lo proponía.

