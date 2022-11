Alba Díaz tiene los pijamas más top del momento

Quién tiene buen gusto para vestir de día, también lo tiene para vestir de noche. Y no, no me refiero a un look para salir de fiesta, sino para ir a dormir. Alba Díaz es una de estas personas que ha confirmado que se puede ir a la cama con un outfit espléndido.

La hija de Vicky Marín Berrocal ha dejado al descubierto alguno de sus pijamas. Lo mejor de todo es que conocemos exactamente todos los diseños de esta prenda y sabemos de dónde son. Unos pijamas que están ya arrasando y que no solo se ven en jóvenes, sino que son para todo tipo de edades.

Alba Díaz tiene estilo hasta para irse a la cama

La influencer demuestra con cada fotografía publicada en su perfil de Instagram que sabe de moda y que tiene muy buen gusto. Tanto, que tras presumir de cada uno de sus looks y tendencias se ha coronado ya como una de las hijas de famosas más fashionista.

| Instagram (@albadiazmartin)

Alba Díaz parece que tiene las prendas que necesitamos en nuestro armario para convertirnos en las reinas de nuestra casa cuando nos vamos a dormir. En su último post de Instagram, nos ha dejado una alternativa estupenda para irnos a dormir calientes y fabulosas.

Estamos hablando de un total de cuatro conjuntos de la mano de la marca de Tenezis. Cada uno de ellos no llega a superar los 25,99 €. Por lo que están arrasando ya en la tienda.

Los pijamas más top de Alba Díaz

En sus últimas fotografía publicadas, hemos podido ver a la auténtica Alba Díaz desde el salón de su casa, mientras leía un libro. Además también, de verla al lado de una chimenea o disfrutando desde el balcón de su casa. Gracias a estas publicaciones, hemos fichado varios pijamas largos de diferentes colores, que cuentan con varios detalles que les hace ser únicos.

Un artículo ideal para esta época en la que ya vamos notando las bajas temperaturas. Alba Díaz ha mostrado estos conjuntos que se componen de dos piezas. Unos por un pantalón y una camisa o también, un pantalón y una camiseta.

La influencer ha mencionado: "Estos son mis pijamas estrella para este invierno". Muchas veces queremos ir claramente cómodas por casa, pero también lucir estilo. Con estas propuestas conseguiremos lucir una imagen muy trendy.

Los cuatro conjuntos de Alba Díaz

Te enseñamos cuatro opciones con las que conseguirás estar calentita, y a la vez glamurosa. En primer lugar se encuentra un pijama largo abierto que cuenta con el detalle de las plumas. Posee varios botones en la parte delantera, es de escote en pico y tiene tanto en el bajo de la manga como en el bajo del pantalón, varias plumas ideales.

Este detalle es el que ha causado sensaciones en las más jóvenes y seguramente, Alba Díaz lo haya fichado por ello.

| Instagram (@albadiazmartin)

En segundo lugar, está uno de diseño de corazones, con cuello redondo y puños en las mangas y en los tobillos. Cabe mencionar que Alba Díaz ha confesado que todos ellos son sus pijamas favoritos para el invierno. Una opción muy cuqui con la que te verás estupenda.

| Instagram (@albadiazmartin)

Seguimos con los camiseros de cuadros. Cabe mencionar, que tienen un cierto aire masculino, pero se ha convertido ya en el must femenino. Una opción de franela y cuello solapa muy acertada para rebosar estilo en casa.

| Instagram (@albadiazmartin)

Por último, nuestro favorito es el jaspeado con estampado dream. Esta prenda tiene cuello redondo, está confeccionada con algodón y su diseño de corazones con la palabra dream lo hace aún más chic.

Los conjuntos de Alba Díaz están disponibles en la página web de Tezenis, desde la talla S hasta la L.

