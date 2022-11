Isabel Preysler confirma que ahora hay odio y rencor entre ellos

Isabel Preysler no puede creer que estos dos conocidos personajes de la prensa social de nuestro país hayan pasado del amor al odio en cuestión de semanas.

El pasado 24 de agosto, la revista ¡Hola! dejó sin palabras a 'la reina de corazones' tras anunciar por todo lo alto que Esther Doña y el juez Santiago Pedraza habían tomado la decisión de unir sus vidas en matrimonio.

"Fue muy emotivo. Me sorprendió con una carta muy romántica en la que expresaba abiertamente sus sentimientos hacia mí y un anillo precioso que, como él dice, va a juego con mis ojos", aseguró la viuda del Marqués de Griñón.

Pero, quién le iba a decir a Isabel Preysler que la felicidad iba a durar tan poco dentro de la pareja. Y es que, tan solo unos días después de anunciar su compromiso, esRadio aseguró que dicho enlace estaba en peligro.

Fuentes cercanas al magistrado confirmaron que Esther y Santiago habían tomado la decisión de romper su relación. "Es el propio Santiago Pedraz el que lo está comunicando a su entorno más cercano y que fue hace ya dos semanas".

Ahora, Isabel Preysler no da crédito a lo que acaba de escuchar. Y es que, en su última intervención pública, la que fue mujer del Carlos Falcó ha asegurado que entre ellos ya no queda ni una pizca de amor.

Isabel Preysler no entiende qué es lo que ha pasado

Isabel Preysler se ha quedado sin palabras al escuchar las últimas declaraciones de Esther Doña. Y es que la socialité ha aprovechado para desmarcarse una vez más de su exprometido tras su sonada y polémica ruptura.

Este miércoles 2 de noviembre, la que fue mujer del Marqués de Griñón ha dado un paso al frente y ha decidido aceptar la invitación de Sonsoles Ónega para acudir al nuevo programa de Antena 3, Ahora Sonsoles, para hablar sobre algunos de los momentos más señalados de su vida.

Como era de esperar, su fugaz compromiso y su sonada ruptura van a ser uno de los puntos más importantes de su próxima intervención.

Y, aunque no será hasta este jueves 3 de noviembre por la tarde cuando Doña se siente en este plató de Atresmedia, Esther ha decidido conectar en directo con este nuevo formato un día antes para dar algunas pinceladas de su esperada entrevista.

Lo que menos se esperaba Isabel Preysler era que la viuda del Marqués se mostrara tan nerviosa por su próxima aparición pública.

"Estoy con sentimientos encontrados porque estoy deseando ir al programa, estar con vosotros, pero tengo el miedo escénico porque nunca he estado en un plató con público, cosa que me hace mucha ilusión", ha asegurado Esther desde la comodidad de su casa.

Además, la nueva invitada de Ónega ha dejado muy claro que su intención es abrirse en canal con toda la audiencia del programa y que no está dispuesta a reprimir lo que siente en este momento de su vida.

"Voy a contar mis sentimientos y cómo lo he pasado, que seguro que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas con mi situación", ha explicado a continuación.

Pero, lo que verdaderamente ha dejado perpleja a Isabel Preysler han sido las palabras que Esther le ha dedicado al padre de Tamara Falcó. Y es que, durante la entrevista, también piensa compartir con el público de Ahora Sonsoles cómo fue su relación con el aristócrata.

"De quién he estado enamorada y sigo estando enamorada es de Carlos Falcó, de mi marido", ha recalcado Doña, mientras que mostraba una imagen de ellos dos. Y es que, para la ocasión, ha colocado una foto de él en el escenario que ha elegido para hacer la conexión en directo.

"No tengo fotos del juez Pedraz, no las he tenido nunca en casa. Esta foto de Carlos me encanta porque nos representa totalmente a los dos. Estamos con una copa de vino, con nuestros perros…".