Alejandra Rubio descubre qué pastilla toma su madre para trabajar en 'Sálvame'

Los últimos tiempos no han sido nada sencillos para Alejandra Rubio y su familia. El clan Campos se ha visto sacudido por una fuerte polémica relacionada con la filtración de unos audios de la nuera de Carmen Borrego. Esto no ha sido plato de buen gusto para las hijas de María Teresa Campos y Alejandra no dudó en responderle de forma contundente.

Alejandra mantiene una fantástica relación con su familia, pese a todas las especulaciones y rumores que hay sobre su relación. Por ello, la joven se habrá sorprendido mucho al conocer las incendiarias declaraciones que ha hecho Terelu a través de su blog en Lecturas.

Alejandra Rubio conoce la realidad de su madre

Alejandra ha conseguido convertirse en una imprescindible para Telecinco. La hija de Terelu Campos es una habitual de la cadena y lo cierto es que parece haber encontrado su hueco a la perfección.

Sin embargo, ella mejor que nadie sabe que el apellido Campos, en muchas ocasiones, puede ser un arma de doble filo.

Su familia siempre está en el punto de mira y en muchas ocasiones la presión mediática llega a ser verdaderamente desmedida. Ahora, la joven del clan Campos ha sido conocedora de una realidad de su madre que le habrá sorprendido mucho.

Terelu lleva décadas dedicadas al mundo de la comunicación, empezó junto a María Teresa, y desde entonces no ha dejado de encadenar un proyecto con otro.

La presentadora siempre ha estado vinculada a la televisión y a la crónica social. Ahora, Terelu también es bloguera. Y escribe de manera periódica en la revista Lecturas a través de su blog Lo que nunca conté.

Esta vez, la colaboradora ha querido revelar a los lectores una parte de ella que nunca había hecho pública. Terelu se pronunciaba a través del blog sobre el episodio que sufrió su hermana hace unos días.

Carmen Borrego tuvo que ser atendida por el médico en Sálvame. La colaboradora sufrió una taquicardia, algo que preocupó mucho a su hermana que siguió muy de cerca todo desde casa.

Tras ser atendida, se reveló que a Carmen se le suministró un Sumial 10, un medicamento para bajar el ritmo del corazón. Así que Terelu Campos aprovechó este suceso para confesar que ella también había recurrido a dicha medicación cuando ha tenido que enfrentarse a alguna tarde complicada en Sálvame.

"¡Cuántos momentos difíciles he tenido en Sálvame en los que, de no ser por este medicamento, lo hubiera pasado mucho peor! Esta pastilla es un betabloqueante que baja el ritmo del corazón. Hace que te sientas en paz y, antes de empezar el programa, estar relajada te ayuda muchísimo", escribía Terelu en su blog de Lecturas.

Alejandra Rubio sabe la presión mediática a la que está sometida la familia

Las Campos saben muy bien que su apellido es, en muchas ocasiones, el centro de todas las polémicas y controversias. Y en reiteradas ocasiones han tenido que sufrir un auténtico linchamiento mediático que no es fácil de digerir.

La matriarca del clan, María Teresa Campos, lleva alejada del medio desde hace ya bastante tiempo. Pero sus hijas son las primeras que reconocen que lo que le toca ahora es "estar tranquila" y llevar una vida lo más calmada posible.

Terelu han reconocido varias veces que María Teresa ya no ve la televisión, sobre todo cuando se tratan ciertos temas relacionados con su familia.