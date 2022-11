Gema López, preocupada al descubrir lo que su jefe guarda en casa

Gema López no ha podido evitar preocuparse al conocer qué es lo que su jefe ha estado guardando en casa durante todo este tiempo. Y es que, hace algo más un año, sucedió algo que cambió su vida para siempre.

El pasado 26 junio de 2021, la vida de esta periodista del corazón y del resto de sus compañeros de Sálvame cambió por completo. Tras varios meses luchando con su enfermedad, Mila Ximénez falleció tras no poder superar su cáncer de pulmón.

Esto sumió a todos los trabajadores de La fábrica de la Tele en un profundo duelo que, a día de hoy, no han conseguido superar. Y aunque durante mucho tiempo han estado evitando hablar del tema, lo cierto es que ya le han perdido el miedo.

Ahora, el jefe de Gema López está a tan solo un paso de homenajear a su gran amiga como él mejor lo sabe hacer: a través de la palabra.

Gema López lamenta que se haya guardado esto durante tanto tiempo

Gema López no ha podido evitar emocionarse tras leer las últimas declaraciones de Jorge Javier Vázquez. Este miércoles 9 de noviembre, la revista Lecturas ha publicado en exclusiva la última entrevista del presentador, coincidiendo con la publicación de su libro Antes del olvido.

En esta obra literaria, el de Badalona ha plasmado el gran dolor que la muerte de Mila ha dejado en su alma. Y es que, desde que su gran amiga y compañera de trabajo nos dejó, el comunicador no ha vuelto a ser el mismo.

"Antes no estaba preparado y para no aceptar partes de mi vida decía que era una autobiografía novelada. Y es verdad que en ciertas partes había recreaciones y aspectos novelados, pero en este es totalmente verdad y yo creo que por eso incluso la gente que me conoce se queda tan impactada".

Tras el fallecimiento de Ximénez, el jefe de Gema López cayó en un profundo bloqueo emocional que no le permitía expresar su dolor y sentimientos.

"He estado mucho tiempo sin sentir absolutamente nada. Yo creo que he tenido un bloqueo de emociones absoluto y es ahora cuando estoy haciendo el verdadero duelo, el de llorar", ha confesado Jorge durante esta emotiva charla.

Además, ha confesado que la pérdida de su compañera de vida fue la que impulsó la creación de esta nueva novela. "Creo que lo empecé a escribir casi el mismo día que ella murió".

"Ahora mucha gente me dice: 'Madre mía, cómo pudiste hacer el programa el mismo día que ella falleció. Qué entereza. Qué profesionalidad'. Y es que no fue ni entereza ni profesionalidad, simplemente estaba en shock y por eso lo pude hacer".

El compañero de trabajo de Gema López cree que "fue una de las maneras" que tuvo para enfrentarse "al dolor de la pérdida".

El jefe de Gema López comparte algunos detalles de su libro

Hace unos días, el compañero de plató de Gema López utilizó su última entrada de Vidas propias, su blog de Lecturas, para compartir con todos sus lectores algunos de los detalles de su nueva obra literaria.

"Llegan a casa unas cajas de la editorial con la que publico el libro. Dentro hay varios ejemplares de Antes del olvido", comenzó relatando el presentador de Telecinco. "Estoy tan nervioso que soy incapaz de abrirlas".

Jorge Javier estaba como loco de que llegara el día de la publicación de su nueva novela, dedicada, en parte, a la gran Mila Ximénez. Y es que él está convencido de que, a partir de ahora, su vida "ya no será la misma".

"Antes del olvido es mi libro más personal. Mi libro más atrevido, pero a la vez más tierno. Lo escribí, entre otros motivos, para que la gente me conociera".

Y es que después de casi treinta años dentro de los medios de comunicación, el jefe de Gema López tenía la necesidad de compartir con todos sus seguidores algunos de los momentos más íntimos de su vida. "Ahora puedo decir: 'Este soy yo y, después de tantos años, ya no tengo miedo de sincerarme'".