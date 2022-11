Alberto Isla, padre del hijo de Isa Pantoja, admite que no pueden verse

Alberto Isla, el padre de Albertito, el único hijo de Isa Pantoja, está realmente triste después de lo que ha sucedido en los últimos días.

Alberto Isla no entiende que Isa Pantoja se haya ido tan lejos, casi sin avisar, y le ha dejado sin ver a su hijo por mucho tiempo.

El andaluz deseaba estar con su pequeño, pero no ha tenido más remedio que aguantarse. Deberá esperar a que Isa tenga a bien regresar de un viaje tan exótico como inesperado.

Lo cierto es que Isa Pantoja tenía en mente desde hace un tiempo hacer un viaje de placer junto a su novio, Asraf, y su pequeño Albertito.

Alberto Isla no esperaba que Isa Pantoja le alejase tanto de su hijo

Y es que a ella le gusta mucho, cada cierto tiempo, desconectar de todo y cogerse unas merecidas vacaciones en un destino de lo más apasionante. En esta ocasión, ha elegido un país como Tailandia para huir de todo tipo de polémica que atañe a su familia y por la que tiene siempre que responder.

Ser colaboradora de El programa de Ana Rosa exige estar siempre en el candelero y tener que hacer frente a unas polémicas que incluso no tienen que ver con ella. Pero sí que están relacionadas con el clan en el que forma parte desde que fue adoptada por Isabel Pantoja.

Isa Pantoja ha sido noticia en los últimos días. Y todo después de que se indignase con Irene Rosales y Kiko Rivera a cuenta del ingreso hospitalario por un ictus del DJ.

Ella acudió al hospital para intentar ver a Kiko, pero finalmente fue Rosales la que no permitió que entrase para no desestabilizar el hijo de Isabel Pantoja. Y es que ambos no mantienen una buena relación y si saltase la chispa, en un momento dado, no sería nada beneficioso para la salud del convaleciente.

Alberto Isla sabe que Albertito se ha ido a Tailandia por sorpresa

El caso es que, ni corta ni perezosa, Isa Pantoja ha hecho las maletas hace unos días. Se ha marchado lejos para cargar las pilas junto a las dos personas que más quiere en esta vida, su pareja Asraf y su hijo Albertito.

Con ellos ha estado realizando numerosos planes y actividades. Se les ha visto disfrutar de lo lindo en algunas de las fotografías y vídeos que han compartido en sus redes sociales sobre este idílico viaje a Tailandia.

Con todo, hemos visto a Isa pasándoselo en grande en una espectacular piscina privada incluida en su lujosa habitación. Además de verla jugando al billar, al ajedrez y degustando los mejores platos de la gastronomía tailandesa.

Isa Pantoja pasa tiempo con su pequeño para cargar las pilas

Para muestra de los días de ensueño que están viviendo los tres en el país asiático, la ex de Alberto Isla ha publicado un emocionante vídeo de su pareja y su hijo. Todos ellos están impactados viendo el amanecer desde su propia habitación.

Hay que recordar que Isa Pantoja es muy aficionada a embarcarse en estos viajes tan especiales, igual que el que vivió hace un tiempo en Egipto. Y después de aconsejar a su prima Anabel Pantoja que visitase aquel país, esta le hizo caso y se fue para allá con Yulen Pereira nada más regresar de Supervivientes.

Seguro que este viaje le proporciona a Isa un soplo de aire fresco para afrontar una nueva temporada televisiva que se prevé realmente dura en torno al polémico clan Pantoja.