Ana María Aldón descubre que Ortega Cano ha enamorado a una duquesa

Ana María Aldón no se puede creer las últimas informaciones que han salido a la luz sobre su todavía marido. Y es que la diseñadora se acaba de enterar de que Ortega Cano ha conseguido enamorar a una Duquesa.

El torero y la exsuperviviente están a tan solo un paso de separar sus caminos de forma definitiva. Según ha contado la propia colaboradora de Telecinco en más de una ocasión, durante estos años ha sentido que el padre de su hijo no le ha dado el lugar que le correspondía dentro de su familia.

"Estamos en ello, pero por supuesto que va a ser un divorcio tranquilo. Todavía es pronto para decir a qué acuerdos vamos a llegar porque los abogados siguen trabajando en ello", confirmó la tertuliana en una de sus últimas intervenciones en el programa Fiesta.

Además, Ana María Aldón asegura que Ortega ha permitido ciertos comportamientos por parte de algunas personas de su círculo más cercano que ella no considera normales.

Pero, por si esto fuera poco, una nueva polémica se ha generado alrededor de este matrimonio. Y es que Patricia Donoso ha aparecido en escena y ha asegurado que en el pasado tuvo un fugaz affaire con el maestro.

"Me he enrollado con Ortega Cano. Eso lo saca Lydia Lozano, con gran acierto como siempre. Me enrollo con él en España, en una feria de Sevilla o un Rocío, ahora no me acuerdo, pero no nos acostamos".

Y aunque aseguró que "él no estaba casado en aquel momento", sí confirmó que Ana María Aldón estaba embarazada. "No estaba casado, estaba conviviendo con Ana María, pero da igual. No llegamos a más porque no era el momento".

Ahora, la diseñadora de moda se ha quedado verdaderamente sorprendida al conocer que su marido ha estado liado con una Duquesa.

Ana María Aldón descubre la identidad de la Duquesa

Ana María Aldón se ha quedado de piedra al conocer que Patricia Donoso ha conseguido hacerse con el título de Duquesa.

Este miércoles 2 de noviembre, el programa Sálvame ha comenzado su emisión con una noticia que nadie esperaba. Y es que, después de la popularidad que ha ganado la supuesta amante de Ortega Cano en las últimas semanas, han decidido ofrecerle una silla de colaboradora.

De esta forma, la abogada se ha convertido en el último fichaje estrella del formato de Telecinco. Durante su estreno, se ha vuelto a cuestionar los orígenes de la televisiva, pero esta vez la polémica ha girado en torno a su nombre.

Por eso, el programa ha decidido desplazarse hasta la ciudad de Sevilla, Colombia, para consultar el registro civil de Donoso. Ana María Aldón se ha quedado sin palabras al descubrir que el nombre de nacimiento de la supuesta amante de su marido es Yéssica Erika Patricia Montoya García, pero hace unos años decidió hacer una modificación.

La nueva colaboradora de Telecinco cambió legalmente su nombre de nacimiento por el de Cayetana de Alba García, dato que ha dejado sin palabras a todos sus compañeros de trabajo.

Pero lejos de tomárselo mal, la tertuliana ha querido explicar este sorprendente dato. Y es que la rival de Ana María Aldón no ha tenido ningún problema en confesar que posee un título nobiliario.

"Sí, soy Duquesa, pero no porque me llame Cayetana de Alba, que ya su hija lo sabía porque se lo había avisado por respeto. Soy Duquesa porque tengo el título de Duquesa", ha asegurado Patricia con la cabeza alta.

"Lo he conseguido como lo consiguió el abuelo de Lequio. Se lo compré al Papa de Roma. A mí me ha costado 1.200 libras", ha asegurado a continuación, lanzando un dardo envenenado al propio Conde.