Alba Díaz se desespera y cuenta lo que está haciendo su abuelo Manuel

Alba Díaz ya no puede más y ha desvelado qué es lo que ha hecho su abuelo, el torero Manuel Benítez. Y es que, después de tantos años, todo apunta a que, por fin, su padre está a punto de cumplir uno de sus mayores sueños.

Más de 50 años lleva Manuel Díaz luchando ante la Justicia española para que se le reconozca como hijo legítimo del Quinto de Califa. Pero parece que esta pesadilla al fin ha terminado y que el esperado encuentro entre estas dos figuras del toreo está a punto de producirse.

Durante su intervención en el programa Lazos de Sangre, el progenitor de Alba Díaz quiso compartir con toda la audiencia de TVE la primera conversación que mantuvo con su padre.

"Me dicen: 'El Genio' quiere invitarte a que te vengas a la finca de Ramón Sánchez a torear unas vacas con él y tráete a los niños si quieres", comenzó relatando el diestro.

"Yo le digo que me haría una ilusión tremenda, pero dile que si él quiere yo cojo mi coche y me tomo un café con él ahora mismo. Quiero cinco minutos con él porque a lo mejor, después de esos cinco minutos, ni traigo a los niños ni toreo vacas".

Hace unas semanas, fue él mismo el que aseguró que ya no queda nada para encontrarse con su progenitor. "El destino dirá dónde. Yo lo veo cerca y, poco a poco, se están cumpliendo mis sueños".

Y, aunque no concretó cuándo ni dónde se va a producir dicho encuentro, el padre de Alba Díaz está muy ilusionado con la idea. "Lo que yo veo es mucha esperanza e ilusión y estoy convencido de que vamos a vernos. Él es una persona muy noble, más de lo que yo creía".

Ahora, la influencer acaba de saber en qué punto se encuentra la relación entre estas dos figuras del toreo. Y es que, haciendo gala de su buen humor, 'El Cordobés' ha develado alguno de los detalles sobre este acontecimiento.

El padre de Alba Díaz ha aclarado todas las dudas

Alba Díaz por fin se ha enterado de todos los detalles sobre el acercamiento que se producirá dentro de muy poco entre su padre y su abuelo. Y es que, después de tanto tiempo, el diestro no ha podido ocultar la emoción que siente al respecto.

Este miércoles, 16 de noviembre, por la noche, se celebraron los premios Woman of the Year de la revista Harper's Bazaar. Durante la velada, Manuel Díaz no tuvo ningún problema en atender a los medios de comunicación.

El diestro no tuvo ningún problema en confesar ante las cámaras de Europa Press el punto en el que se encuentra la relación con su padre.

"Estoy muy tranquilo, muy feliz y poco a poco. Ahora estoy conociendo cosas y dándole tiempo al tiempo", ha confesado el torero ante los diferentes medios de comunicación que acudieron a evento.

Con la llegada de las navidades, una de las reporteras le ha aconsejado que sería buen momento para juntar a toda la familia, pero lejos de abandonar su característico humor, el padre de Alba Díaz ha respondido de la mejor forma que él conoce.

"Es buen momento para vestirme de Papá Noel, ¿no?", ha dicho Manuel Díaz, entre risas. En cuanto a la postura que han adoptado sus hijos en relación con el acercamiento de su abuelo, el diestro ha sido muy claro y conciso.

"Ellos están muy felices. Si yo estoy bien, ellos están bien. Ya sabéis que ellos lo que quieren es que yo esté feliz y, poco a poco, las cosas se están poniendo en su sitio", ha asegurado el padre de Alba Díaz, antes de abandonar el lugar.

Por su parte, y tal y como ya confesó hace unas semanas, ha conseguido perdonar a su progenitor. "He aprendido que todo hombre tiene unas circunstancias de vida y que nunca hay que juzgar, adelantándose a saber qué es lo que ha podido pasar".

"Ahora comprendo más a mi padre", sentenció el padre de Alba Díaz, durante la rueda de prensa de la XVI entrega de los premios de Escaparate.