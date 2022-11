Aitor Senar, marido de Emma García, toma una decisión con el nuevo hijo

Aitor Senar y Emma García ya han tomado una decisión en relación con su futuro hijo. Y es que, a pesar de estar muy contentos con su paternidad, la presentadora de televisión y su marido tienen muy claro lo que quieren hacer.

Tras la cancelación de Viva la vida, la periodista ha regresado a nuestras vidas con Fiesta, el nuevo programa de Telecinco. Y, aunque el formato es prácticamente idéntico a su antecesor, todo apunta a que esta nueva apuesta de la cadena está dando muy buenos resultados.

| Europa Press

Pero gran parte del éxito de este nuevo espacio presentado por Emma García se lo deben a Ana María Aldón y Ortega Cano. Y es que, desde que anunciaron su separación, la diseñadora de moda se ha convertido en una de las grandes protagonistas de este programa.

Durante estas cuatro semanas que lleva en antena, la mujer de Aitor Senar ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano todos los pasos que este mediático matrimonio está llevando a cabo para separar sus vidas de forma definitiva.

Y es que, gracias a contar con la colaboración semanal de la exsuperviviente, este formato es el primero en enterarse de todas las novedades de la pareja.

Ahora, Emma García ha hecho una increíble confesión sobre su próximo hijo. Y es que todo apunta a que Aitor Senar y la presentadora han estado reflexionando mucho acerca de este tema.

Aitor Senar y Emma García lo tienen muy claro

Aitor Senar y la presentadora de Mediaset España han llegado a la conclusión de que no quieren tener más hijos. Y es que, a pesar de estar encantados con su hija en común, los dos tienen claro que, entre sus planes de futuro, no se encuentra ampliar la familia.

Esta reflexión se ha producido a raíz de la última gran decisión que ha tomado Ana María Aldón. Este martes 1 de noviembre, Emma García y el resto de colaboradores de Fiesta han dedicado gran parte de la emisión a tratar el posible futuro embarazo de la diseñadora.

| Telecinco

Y es que, después de que Ortega Cano asegurara en El programa de AR que su semen "es de fuerza" y que quiere ir a por la niña, la tertuliana de Telecinco ha decidido ser madre, eso sí, ella sola.

Por eso, el programa ha acompañado a Aldón a una clínica de fertilidad, donde le han explicado todos los pasos que tiene que seguir para conseguir hacer realidad su sueño.

Pero al ver que a sus 45 años la probabilidad de quedarse embarazada es muy baja y que le aconsejan utilizar óvulos donados, la televisiva ha decidido esperar y buscar otras soluciones.

Ha sido en este momento cuando Emma García le ha preguntado al resto de colaboradores sus intenciones personales en relación con este tema.

La primera en responder ha sido Alba Carrillo, que no se lo ha pensado dos veces a la hora de compartir con toda la audiencia de Mediaset España sus intenciones a corto plazo.

"Yo ya he congelado los óvulos, ya solo me falta el último paso", ha asegurado la modelo, dejando claro que quiere tener un nuevo bebé.

| Mediaset

"La verdad es que tengo pensado ser madre por segunda vez pronto ya, el año que viene. En julio hice los 36 años y, la verdad, me gustaría pronto".

Por su parte, Emma García ha dejado claro que no tiene intenciones de darle un hermano a Uxue, la única hija que tiene junto a su marido Aitor Senar.

Y es que, a pesar de haber tenido un primer embarazo de ensueño, lo cierto es que a la comunicadora nunca le ha picado el gusanillo de ser madre por segunda vez.

"Tuve un embarazo maravilloso y un parto que me salió muy bien, pero dije 'no voy a volver a repetir'. No tengo el gusanillo", ha aclarado con total rotundidad la pareja sentimental de Aitor Senar.