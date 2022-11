Rafa Mora confiesa que necesita dejarlo y su familia se preocupa

Rafa Mora parece que no puede dejar de estar metido en polémicas. Hace unas semanas estuvo a punto de perder su puesto en Sálvame por sus palabras y comportamientos. Y ahora se ha convertido en noticia por unas fotografías y vídeos que dejan su imagen por los suelos.

Aunque no se han emitido, en las pruebas que se tienen él aparece tirado en una rotonda y, al parecer, en un estado lamentable. Situación que ha tenido que reconocer que es cierta y que le ha llevado a tener claro que debe dejar de estar metido en controversias. Lo debe dejar porque provoca que su familia, como lo está ahora, se encuentre muy preocupada.

Rafa Mora, protagoniza un momento inesperado y vergonzoso

El extronista de MYHYV ha visto que vuelve a hablarse de él y no precisamente por algo bueno. Todo ha sucedido hace unas horas cuando en Fiesta se ha desvelado que se tenían unas imágenes realmente comprometidas de una persona conocida de Mediaset. Ha sido Emma García la que ha expuesto: “Le tengo cariño y aprecio, por lo que verlas me ha revuelto”.

“No me han resultado agradables, otra cosa es que se puedan emitir o no”. Y aquí ha sido cuando la abogada Teresa Bueyes ha tomado la palabra para decir: “Hay que consultar a la cúpula de la cadena sobre si deben ver la luz. Están en ese límite y lo prudente es consultar”.

Después, mientras se decidía qué hacer, la presentadora ha añadido: “No es algo positivo. A mí no me gustaría que me pillaran en una situación así. En esta historia no puedo ser objetiva y he entrado con angustia al verlo”.

Minutos más tarde, se ha anunciado que las citadas imágenes, que estaban en posesión del colaborador Sergio Garrido, no iban a ver la luz. Se ha optado por esta alternativa porque, según Bueyes, “no queremos destruir la imagen de esa persona. Creemos que cinco minutos en la vida de alguien no representan el todo”.

Eso sí, se ha desvelado la identidad del protagonista de las mismas: Rafa Mora. Es más, incluso se ha indicado que en esas él aparece tirado de noche en una rotonda en un estado lamentable.

Rafa Mora, concede sus primeras palabras

El colaborador de Sálvame, nada más darse a conocer la situación, ha hablado directamente con un amigo e integrante de Fiesta como es Iván González. Este ha desvelado cómo se encontraba Rafa tras lo ocurrido: “Está preocupado, más que nada por su familia. Su madre, sus hermanas y su tía le están llamando porque se imaginan lo peor”.

“Son imágenes tristes y da pena verlas”.

En este punto, Mora ha visto a aquel contar el origen de todo: “El sábado salimos a cenar y a tomar algo, se bebió varias aguas con misterio. A las 06:00, cuando la discoteca cerró, yo me fui a casa, él estaba muy animado y quería continuar la fiesta con otro amigo”.

“Se fueron y, en un momento determinado, Rafa se queda solo con unas personas que no eran de nuestro entorno de confianza. Le convencen para que vaya a otro sitio, a un pueblo cercano, y él no descarta que le echaran alguna sustancia que le cayó mal. Dice que nunca ha estado así”.

A lo que Sergio ha añadido: “Él estaba solo, como desubicado e intentando buscar ayuda porque tenía el teléfono sin batería”.

Por último, se ha explicado que finalmente el valenciano consiguió que una persona le diera auxilio. Tanto es sí que llamó a su novia Macarena para decirle que se lo había encontrado y que lo llevaba a casa.