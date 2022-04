Lola, la hija de Olga Moreno y Antonio David Flores, dice basta

Antonio David ha llegado a su límite, y es que no piensa tolerar que Marta Riesco se atreva a ir contra sus hijos. Y mucho menos contra la pequeña Lola, fruto de su relación con Olga Moreno.

"Ella no forma parte de mi vida, al único que tengo que rendir cuentas es a Antonio, que es quien forma parte de mi vida", habría dejado caer la reportera.

Unas palabras que han molestado profundamente al exguardia civil, que esperaba que Riesco fuese capaz de dejar a los hijos a un lado.

| Telecinco

Al fin y al cabo, ellos no tienen cabida dentro del conflicto. Sin embargo, la reportera insiste en tenerle para ella sola, exigiéndole que se imponga y la escoja a ella por encima de todo.

Una presión que llevaba a Antonio David a marcar distancia. Según apuntaban desde El Programa de Ana Rosa "él se estaba agobiando con la relación que tenía con Marta y más después de hacer la portada, presionado por ella".

| Europa Press

"Después, ella dice públicamente que se quiere casar con él y tener hijos, algo que le agobia más". Y es que la intención del padre de Rocío Flores era la de "ir un poco más lento".

Mientras que Marta parece haberse cansado de esperar a que le den su sitio. "Sabéis todo lo que he dicho y me he expuesto, que estoy enamorada y quiero estar con él. Cuando en mi cumpleaños me visteis llorar era porque para mí ya era suficiente todo lo que yo había hecho", explicaba la reportera.

Antonio David no piensa permitir que Marta Riesco desmerezca a sus hijos

"Estoy tirando de un carro del que parece que solo tiro yo. Lo único que yo pido es que tiremos dos personas... Creo que con el tiempo se va a ver si él quiere tirar de mi carro, de otro o perderlo", se lamentaba.

"La verdad, al final, siempre sale a la luz", insistía. Aunque también terminaba reconociendo su parte de culpa.

"Creo que debería haber mantenido más el tipo. Me dejé llevar por mis propios sentimientos y no es algo congruente con una persona que dice que no quiere ser personaje público".

|

Por otro lado, la propia Ro Flores confirmaba que su padre estaba completamente volcado con sus hijos. Algo que nada ni nadie podrá cambiar.

"Me gustaría pedir que se me deje fuera. Que yo no tengo nada que ver en nada. Lo único que he hecho es preocuparme por que todo el mundo estuviese bien y se sufriera lo menos posible", reivindicaba la joven, preocupada por el bienestar de sus hermanos.

"Las cosas de los mayores, son de los mayores. Lo único que me gustaría a mí es que ellos gestionasen las cosas de la mejor manera posible, sin ánimo de batallas, por el bien de todos", remarcaba.

|

"Mi padre está en Málaga, no está escondido. Está en su casa, con sus hijos", dejaba caer. "Si dan una segunda oportunidad o si todo esto se ha acabado, quiero que todos estén bien de salud. Se decida lo que se decida, creo que la salud es lo primero".

"Es una situación muy complicada y es de ellos. Yo ni pincho ni corto. Solo he dado mi opinión de cómo le veo", zanjaba la nieta de 'la más grande'.

De momento, la que sigue haciéndose cargo tanto de David como de Lola es Olga Moreno. "Siempre ha sido amor incondicional con esos niños y Antonio David viene muchas veces a Madrid para estar con el abogado. David siempre está con su familia y con Olga".

"Si David se queda con Olga es porque es la mejor persona con la que se puede quedar. David también es amor incondicional con Olga".