Yulen Pereira reconoce que solo busca dinero y respeta que su novia quiera romper ya

Yulen Pereira sabía de sobra que el ex de Anabel Pantoja iba a pasarlo mal cuando viese entrar en Pesadilla en el paraíso a Raquel Lozano. Con la exgran hermana, Omar vivió una breve historia de amor, que no cuajó después de que este confirmase, antes de entrar al reality, que estaba soltero.

Yulen no esperaba que esta fuese una de las suplentes del reality, y hace unas horas se convertía en el flamante fichaje del mismo. Tras el abandono de Nadia Jémez, la extremeña entraba allí como concursante de pleno derecho.

Lozano ha comentado, minutos antes de entrar en la famosa granja, cómo se encontraba antes de ver de nuevo a su ex. Y es que, por si fuera poco, este tuvo un lío con Marina ahí dentro y le dolió mucho a la exgran hermana.

Yulen Pereira era consciente de que iba a estallar todo

"Lo voy superando poco a poco, yo he dicho que me he sentido utilizada, pero la palabra es fea... No he sido un rollo de verano, he sido mucho más", ha dicho.

La extremeña ha afirmado que no ha sido fácil para ella y que no se cree el supuesto romance: "Por parte de él, no". Además, ha querido ponerse en la piel de Marina, afirmando que ella se está ilusionando con él, como lo hizo ella misma: "Ahora él no puede ser ni un amigo, ni una pareja...".

Lo que molestó más al canario es que le dejó claro a la nueva concursante que no apareciese por el reality, cosa que no ha cumplido. Así, la ex de Omar, Anabel Pantoja, y su actual pareja, Yulen Pereira, podrían estar atónitos con como le están yendo ahora las cosas al surfista.

"Tú no vayas, me dijo", ha confesado Lozano. Pero, nada más lejos de la realidad. Ambos se han visto cara a cara y la tensión cortaba el ambiente.

Yulen Pereira se entera del cara a cara más tenso

Raquel Lozano, sin embargo, se ha reencontrado con su expareja y con su nuevo amor, Marina. La cara del ex de Anabel era un poema. Además, Marina ha tenido un gesto clarificador de cómo se encontraba en esos momentos. Se llevó las manos a la cabeza y se mostraba agobiada por momentos.

"Me sorprende, la verdad. Me parece fuerte que estés aquí", ha dicho el joven totalmente en shock. "Te interesaba mucho estar solo, ¿por qué preguntas cómo es Marina a la agencia que tenemos en común?", ha sentenciado al canario, dejando claro que este quería tener una carpeta desde el principio.

Yulen Pereira ve cómo se queda sin palabras tras la visita a traición

Este ha negado la mayor y ha asegurado que no había preguntado por nadie antes de entrar. Según su versión, solo quería ir al programa sin Lozano para vivir la experiencia "solo".

"Me has estado utilizando para olvidar a Anabel", ha respondido ella. Además, ha seguido en sus trece afirmando que el surfista lo dejó con ella muy poco antes de partir hacia la granja. Unas declaraciones que seguro han dejado perplejo al actual novio de la Pantoja, Yulen Pereira.

Tras todo esto, parece que Omar se ha quedado intranquilo y no asume todavía la situación en la que está. Él afirma que le dejó todo bien claro a Raquel antes de partir, pero ella lo ha demostrado así, pues se ha ido por los platós contando cómo le ha dejado tirada.

Veremos cómo avanza esta relación llena de reproches que promete dar momentazos en Pesadilla en el paraíso y de la que, seguro, Yulen Pereira y su pareja están muy pendientes.