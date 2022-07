Yulen Pereira pone 10 000 euros encima de la mesa tras hablar del embarazo

Yulen Pereira se ha convertido en uno de los personajes más populares de la prensa social española. Y es que, desde que salió de Supervivientes 2022, el esgrimista no ha pasado para nada desapercibido.

Su paso por este concurso de supervivencia le ha servido, no solo para encontrar al amor de su vida, sino también para aumentar su popularidad. Hasta ahora, este deportista de élite era una persona totalmente anónima, pero las cosas han cambiado desde que comenzó su romance con Anabel Pantoja.

El deportista ha dejado de ser 'el novio de' para convertirse en el propio protagonista de su vida. Este miércoles, 20 de julio, este joven de 27 años dejó a todo el mundo con la boca abierta tras salir a la luz su primera entrevista en una de las revistas del corazón más importantes de este país.

Ahora, el exsuperviviente ha conseguido poner encima de la mesa más de 10 000 euros tras hablar del posible embarazo de la influencer.

Yulen Pereira se ha llenado los bolsillos

Yulen Pereira podría haberse embolsado una gran cantidad de dinero tras su paso por Supervivientes 2022. Y es que todo apunta a que, con su debut en la prensa del corazón española, el esgrimista ha aumentado considerablemente su cuenta bancaria.

Este miércoles, el programa Sálvame dedicó parte de su emisión a comentar la sorprendente entrevista del nuevo novio de su compañera. En ella ha hablado, entre otras cosas, de su paso por la isla y de su relación con Anabel Pantoja.

Fue entonces cuando Terelu Campos aportó un dato que, hasta ahora, había permanecido a la sombra. Y es que, según la presentadora, el esgrimista se habría llevado un gran pellizco tras esta exclusiva.

"Hablando del dinero que ha ganado Yulen, con su entrevista en la revista Lecturas, yo os digo que ha ganado como mínimo 10 000 y como máximo 15 000 euros", aseguró la periodista ante todos sus compañeros de trabajo.

"Yo te digo que 15 000", aseguró Kiko Hernández a continuación, mientras que el resto de tertulianos especulaban con otras cifras que rondarían los 11 000 o 12 000 euros.

Yulen Pereira se entera de todo lo que piensa su madre

Además,Yulen Pereira ha podido ver las últimas declaraciones públicas de su madre. Y es que, tras aquel polémico polígrafo en el que quedó claro que Arelys no tragaba a la Pantojita, parece que las cosas han cambiado mucho dentro de la familia del deportista.

Tras hacerse pública la cantidad de dinero que el esgrimista podría haberse embolsado, el programa consiguió hablar con la suegra de Anabel. El reportero Sergi Ferré aprovechó la ocasión para preguntarle sobre la entrevista de su hijo.

"La exclusiva es de mi hijo, no mía. No la he leído todavía, no he podido por el trabajo", aseguró la defensora del esgrimista, ante la incrédula mirada del periodista.

Por otra parte, el reportero de Telecinco quiso saber qué hay de verdad sobre la supuesta participación de Arelys en uno de los próximos realities de la cadena. "Me he quedado blanca, no tengo ni idea de eso. Nadie ha hablado conmigo, no tengo ni idea de lo que es".

En cuanto a su relación con Anabel, la madre de Yulen Pereira no ha sido muy clara. Y es que, a pesar de que el exsuperviviente aseguró en su entrevista que ya estaba todo aclarado en su familia, Arelys ha decidido ser prudente. "Todo lo que diga mi hijo está perfecto, si es feliz, yo soy feliz".

"Yo no tengo nada que pintar aquí, el que ha ido al concurso ha sido él, ya salió y ahora mi hijo que se apañe, yo no tengo nada que ver", finalizó la mujer.

