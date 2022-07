Yulen Pereira, de piedra al ver cómo su novia Anabel vuelve con su ex

Yulen Pereira es uno de los grandes descubrimientos de este año gracias a su participación en Supervivientes 2022. El esgrimista, que se le conoció al principio por su profesión, fue ganando más fama por el concurso. Además, debido a su relación especial con Anabel Pantoja, empezó a estar en el ojo público todavía más.

Y es que el exsuperviviente protagonizaba la primera historia de amor de la edición con Anabel, la sobrina de Isabel Pantoja. Inmediatamente, ambos consiguieron estar en el punto de mira porque hacía poco tiempo que la influencer se había separado de su marido.

Aunque todavía Omar Sánchez y Anabel Pantoja están casados, la prima de Kiko Rivera no podía evitar enamorarse de Yulen, con quien conectó al instante. No obstante, la relación entre el esgrimista y Anabel fue viento en popa durante el tiempo que permanecieron en Honduras.

Sin embargo, nadie podía evitar preguntarse si este noviazgo iba a resistir una vez llegados ambos a España. Entre otras cuestiones, los fantasmas del pasado podrían pasar factura a la pareja del momento, sobre todo, uno en concreto que tiene nombre: Omar Sánchez. En mayor medida, podría atormentar a Yulen Pereira, que en las últimas horas ha descubierto que su novia Anabel se ha reencontrado con él en televisión.

Yulen Pereira descubre que Anabel ha regresado al lado de su expareja

Desde que Yulen Pereira salió expulsado de Supervivientes, ha tenido que lidiar con el foco mediático. Además, tampoco ayudaba el hecho de que el ex de su chica hubiera hecho unas cuantas exclusivas hablando de la pareja.

Por esta razón, la situación estaba más tensa que nunca, especialmente cuando Anabel Pantoja aterrizó en España hace unos días. La influencer, que no podía ver a su chico hasta el día de la final, tenía que permanecer aislado de su círculo íntimo.

Asimismo, el día de ayer, 28 de julio, era la gran final de Supervivientes, de manera que Yulen iba a poder recibir con los brazos abiertos a la sevillana. Sin embargo, antes de reencontrarse con Anabel, descubrió por medio de la prensa que la misma mañana del jueves, la influencer vio a una persona cercana a ella.

Así es, nos estamos refiriendo a Omar Sánchez, que se vio las caras por primera vez tras meses separados con su ex Anabel. Lo cierto es que la expareja volvía a reencontrarse con motivo de la entrevista que han grabado para el programa de Déjate querer.

La novia de Yulen se ve las caras con Omar Sánchez

Sin duda alguna, Yulen Pereira ha sido testigo de cómo su novia ha optado por rendir cuentas con el canario antes de seguir con el noviazgo que mantienen. De manera que la nueva entrega del espacio presentado por Toñi Moreno resulta de lo bastante prometedor por la conversación que tendrán ellos dos.

De hecho, aunque la entrevista no se podrá ver hasta el próximo sábado 30 de julio, lo cierto es que ayer el colaborador Miguel Frigenti dio todos los detalles en directo en Sálvame.

"Sé lo que ha pasado en el encuentro entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja", empezaba diciendo. "Ha sido un encuentro cargado de tensión, en el que destacan, por una parte, la pasionalidad de ella y, por otra parte, la racionalidad de él".

"Ha habido un momento clave en el que Anabel se ha roto por completo, ha roto a llorar. Y algo que ha llamado muchísimo la atención es que durante todo este encuentro, ella le ha insistido si va a seguir formando parte de su vida de alguna manera", explicaba.

"Ella quiere seguir teniendo un lazo de unión con él, esta era su máxima preocupación, le ha insistido en varias ocasiones", anunciaba.

El reencuentro más esperado entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez

No cabe duda de que estas palabras le habrán sentado como un jarro de agua fría a Yulen Pereira. Y es que al esgrimista no le habrá hecho gracia que su nueva novia le haya dicho a Omar Sánchez que desea seguir formando parte de su vida.

Por otro lado, la misma Toñi Moreno quiso adelantar lo que había sucedido. "Si tengo que elegir una palabra es emotividad, pero también ha habido mucha tensión. Anabel se ha roto muchas veces, ha abandonado el plató en una ocasión porque le ha podido la situación", decía.

"No ha podido mirarle a los ojos hasta que ha pasado un buen rato. Os va a sorprender más la postura que ha tenido Omar que la que ha tenido Anabel, yo me he quedado sorprendida con él", confesaba.

Además, el sábado 30 de julio se verá al canario responder la famosa pregunta de si quiere firmar el divorcio o no. De manera que se avecinan curvas en la próxima entrega del programa, ya que, sin duda, dará muchos titulares.