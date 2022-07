Yulen Pereira encuentra a su novia llorando porque el bebé no ha evitado la ruptura

Yulen Pereira acaba de incorporarse al mundo del corazón y no ha tarado en darse cuenta de lo difícil que hacer negocio en los medios. El problema no está en los novios, lo más complicado es que alrededor de la pareja orbitan muchos satélites que a veces son perjudiciales. En este caso hay dos personas que están compilando el camino del deportista y Anabel Pantoja: los padres de él, Arelys y Manuel.

Yulen Pereira es plenamente consciente de lo que ha pasado entre sus padres, quienes se separaron hace años y hacen vidas separadas. La relación entre ellos está rota, ni siquiera han estrechado lazos al saber que el exsuperviviente quiere tener un bebé con Anabel. Manuel se ha sentado en el plató de Viernes Deluxe y ha concedido unas declaraciones bastante polémicas.

Yulen se ha dado cuenta de que su familia se está metiendo demasiado en los medios, justo lo que Anabel Pantoja no quería que pasara. “Yo creo que has venido aquí a dinamitar la relación de tu hijo”, le dijo Jorge Javier Vázquez al padre del deportista. Este habló en un tono bastante irónico del noviazgo y bromeó con el estado sentimental que atravesaba la pareja.

Yulen sabe que entre sus padres se ha acabado el amor, no han hecho un esfuerzo para hacer piña mientras él estaba en Supervivientes. Evidentemente se alegrarían si el embarazo de le la colaboradora llega a buen puerto, pero entre ellos seguirá sin haber cariño. La primera en darse cuenta de esto fue la periodista Lydia Lozano, quien observó el comportamiento de Arelys.

Pereira ha descubierto lo que hacía su madre cuando veía un vídeo de Manuel, Lydia ha compartido con el público lo que pasaba detrás. La suegra de Anabel, según la periodista, “giraba la cabeza para no ver a Manuel”. Es posible que el matrimonio haya terminado mal, de ahí que entre ellos no haya amor, simplemente intentan guardar las formas.

Yulen Pereira sabe cómo ha sido el reencuentro

Yulen ha tomado consciencia de la realidad y ha asumido que estar con la sobrina de Isabel Pantoja no es tan fácil como parece. Es uno de los rostros más cotizados de la pequeña pantalla, así que tiene que dar explicaciones de todos sus movimientos. Recientemente se ha reencontrado con Omar Sánchez en el programa Déjate Querer para dejar claro que no tiene nada en su contra.

Pereira puede estar tranquilo: Anabel no quiere volver con Omar, simplemente sentía la necesidad de estar con él para pedirle perdón. “Él fue el que me dejó en el aeropuerto y quiero verle a él primero, de los míos es al primero que voy a ver”. La colaboradora no ha podido evitar emocionarse cuando ha abrazado a su exmarido porque entre ellos no ha pasado nada grave.

El esgrimista confía en su novia, sabe que tiene la situación controlada y que está haciendo lo imposible para que la historia funcione. La pareja atraviesa por un buen momento, así que es posible que continúen con los planes de ser padres próximamente. Pantoja piensa que “las trompas de Falopio caducan” y le ha pedido a Yulen que se den prisa.

Yulen Pereira ve llorar a su nuevo amor

Yulen ha visto a Anabel descompuesta en Déjate Querer porque se ha dado cuenta de que la situación familiar de su novio es delicada. Arelys no está dispuesta a tener un acercamiento con Manuel, a pesar de que la familia está a punto de crecer. Este problema superado a la tertuliana, quien quiere que todos se lleven bien para no llamar la atención de los medios.

Pereira está tranquilo porque sabe que la sevillana respeta a su madre, pero es posible que la guerra no tarde mucho en estallar. De momento Pantoja ha sido comprensiva y ha asegurado que comprende que Arelys desconfíe de ella. “Una madre tiene que proteger a su cachorro y yo entiendo que ella viese en mí algo que no le gustaba”, ha comentado recientemente.