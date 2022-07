Yulen Pereira corta la relación justo cuando Anabel Pantoja afirma lo del bebé

Yulen Pereira se ha topado con la triste realidad tras su salida de Supervivientes, su madre no aceptaría a Anabel Pantoja como nuera. Arelys dejaba muy claro que no le hacía mucha gracia pasar a formar parte del clan de los Pantoja y se mostraba muy crítica con el concurso de Anabel Pantoja.

Una información de la que el esgrimista no fue consciente hasta abandonar el reality. "Mi madre es libre de hacer lo que quiera y opinar lo que quiera", aclaraba el joven bastante molesto.

| Telecinco

Queda claro que las imágenes que le mostraron en plató no le hicieron mucha gracia a Yulen, quien sigue defendiendo sus sentimientos por la Pantojita. "Con todo el respeto que le tengo a mi madre, a quien le tiene que gustar Anabel es a mí, a quien besa todos los días es a mí y a quien dice 'te quiero' es a mí", insistía.

Y añadía que "las palabras se las lleva el viento, sigo viéndolo y se me cae la lágrima. Si no hubiera química, esto sería una tontería". Además, parece que Pereira tiene muy claro que su relación con la sobrina de Isabel Pantoja no va a afectarle en su carrera profesional.

| Mediaset

"Para nada. No pienso que vaya a cortarme las alas o que sea controladora. Al revés, creo que nos vamos a ayudar muchísimo. Tiene mucha empatía y se fija más en la otra persona que en ella misma".

Poco después de la gala, la tensión entre madre e hijo era más que evidente y ambos fueron captados discutiendo a la salida de las instalaciones de Mediaset. Una escena que habrían presenciado también varios testigos, aunque Aerlys ha optado por desmentir cualquier enfrentamiento. Así, la madre de Yulen aseguraba que su hijo ya estaba en casa descansando y que estaba "tranquilo" y "bien".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Yulen Pereira ha defendido su historia de amor con Anabel Pantoja

"De verdad, os inventáis cada cosa", se lamentaba respecto a las recientes especulaciones. Por el momento, al joven le toca centrarse en su carrera profesional, que puede haberse visto afectada tras su paso por Honduras.

Y es que, al parecer, "el presidente de la Real Federación Española de Esgrima está muy enfadado con el participante porque en ningún momento les habían comunicado que iba a ir al reality hondureño".

| Mediaset

"Se enteraron por televisión cuando anunciaron su participación", explicaban. Eso, mientras Anabel Pantoja sigue inmersa en su nube de amor y sueña con planes de futuro.

"Venía a concursar y mira... Me dijo unas cosas tan bonitas Cuando salga de aquí mis planes son estos. Me dijo que quiere estar conmigo y me ha cambiado todo", confesaba la Pantojita a una de sus compañeras.

Y es que la prima de Kiko Rivera está tan enamorada que, incluso, se plantea tener hijos con el esgrimista. "Las trompas de Falopio caducan", señalaba al respecto.

| España Diario

"Yo nunca he querido ser madre, pero si yo estoy bien con este niño, sería capaz", reconocía la colaboradora de Sálvame. Lo que ha supuesto un golpe devastador para su ex, Omar Sánchez, que se ha quedado con el corazón roto.

"Será el calor de Honduras... No lo entiendo. Ella siempre ha dicho que no quiere ser madre", respondía el canario a esas durísimas declaraciones.

El 'Negro' no reconoce a la que fuese su mujer, un matrimonio que duraba apenas cuatro meses y al que Anabel Pantoja decidía poner fin de manera fulminante.

"Te mosqueas porque crees que tu ex pareja está haciendo algo fuera y, de repente, le empiezas a faltar al respeto con estas cosas cuando sabes que una persona con la que has estado cuatro años y no has querido tener hijos, de repente, está viendo cómo ahora con una que conoces de dos días sí quieres tenerlos", sentenciaba Omar.