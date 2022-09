Yulen Pereira confirma que será padre y su novia aprovecha para romper la relación

Yulen Pereira, gracias a la información publicada en Lecturas, ha confirmado que su relación con Anabel Pantoja va en serio. La colaboradora ha roto con Omar Sánchez de forma definitiva y ya no quiere saber más de él, ni siquiera para ser amigos. Considera que han pasado demasiadas cosas y que ahora lo más oportuno es tomar caminos diferentes.

Yulen Pereira descubrió en Supervivientes 2022 que su pareja estaba deseando traer un niño al mundo y él le frenó los pies es seco. Reconoció que era un plan que le llenaba de ilusión, pero en ese momento creyó que la sevillana se estaba precipitando. Por ese motivo cambió de tema de conversación e intentó quitarle la idea de la cabeza, pero ella sigue insistiendo.

| Telecinco

Yulen ha descubierto, a raíz de una investigación realizada en el programa Socialité, que su novia quiere quedarse embarazada en dos años. Supuestamente pretende criar al bebé en su tierra natal porque le encantaría “que tuviera acento andaluz”. Anabel ha dado un paso adelante que no hace más que confirmar los datos aportados en el espacio de Telecinco.

Yulen puede estar tranquilo porque la influencer no tiene intención de volver a ponerse en contacto con Omar en una larga temporada. “Ya no podemos ser amigos”, explica en Lecturas justo antes de viajar a Estados Unidos junto al deportista. La pareja está viviendo su particular luna de miel y no habrá nada ni nadie que trunque sus planes de futuro.

Pereira está dispuesto a ser padre, le encantan los niños y haría cualquier cosa para ver feliz a la sobrina de Isabel Pantoja. Según ha salido publicado, está dispuesto a tener descendencia, aunque quizá no esté dispuesto a seguir el calendario marcado por Anabel. La colaboradora quiere dar el paso demasiado pronto y él se encuentra inmerso en plena carrera deportiva.

Yulen Pereira respira al ver lo último que ha pasado

Yulen se ha sorprendido al leer la entrevista que ha concedido la influencer, quien reconoce que tuvo dudas desde el primer momento. “Pensé que me iba a dar la patada”, comenta haciendo alusión a las supuestas intenciones del esgrimista. Afortunadamente el joven está igual de enamorado que ella, por eso no se han separado desde que acabó Supervivientes 2022.

| Telecinco

Pereira prefiere no esconder lo que siente y ha dado el paso definitivo: ya le dice “te quiero” a su nuevo amor sin ningún problema. “Al principio nos decíamos «te adoro» por no decir que nos queríamos, pero yo no puedo esconderme ni frenarme más”. La prima de Kiko Rivera ha desvelado en qué punto se encuentra el romance porque se siente orgullosa de lo que ha conseguido.

El exsuperviviente ha hecho un alto en el camino después de mudarse a París y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Está de vacaciones junto a la sevillana, a pesar de que no ha renunciado a su carrera deportiva: sigue entrenando con frecuencia. La prensa está deseando que hable para confirmar o desmentir los rumores que circulan sobre su relación.

Yulen Pereira ya no tiene competencia

Yulen sabe que Omar Sánchez es cosa del pasado, la tertuliana de Telecinco ha cortado con él y ya no quiere ser su amiga. Este atrevimiento no ha hecho más que aumentar las sospechas: hay quien dice que Anabel vivirá con su novio en Madrid. Supuestamente quieren montar un negocio juntos y están planteándose la posibilidad de ampliar la familia en un futuro.

Pereira ha hablado con sus padres, quienes no veían con buenos ojos que se hubiera enamorado de una persona tan popular. Practica un deporte muy elitista y no puede permitirse estar cerca de determinados círculos porque le restan prestigio. Sin embargo, ha entrado en la crónica social por la puerta grande y no puede dar marcha atrás.