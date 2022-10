Yulen Pereira, asustado al ver qué ha hecho la madre de su primer hijo con el bebé

Yulen Pereira se ha convertido en uno de los rostros más populares de la crónica social, pero todos los comentarios que recibe no son buenos. Mantiene una relación sentimental con Anabel Pantoja y pretende que sea la madre de su primer niño, pero algo ha cambiado. La colaboradora quiere volver a Telecinco y retomar su carrera, así que la maternidad tendrá que esperar.

Yulen Pereira está asustado porque no se siente cómodo siendo el protagonista, a pesar de que sus detractores insinúan lo contrario. Ha descubierto, gracias a una información de Sálvame, que la sobrina de Isabel Pantoja quiere hablar en Viernes Deluxe. Ha firmado un suculento contrato y tiene algo que contar, pero nadie sabe exactamente qué es lo que piensa.

| Telecinco

Yulen tiene claro que quiere compartir su vida con Anabel, de hecho han hablado de tener descendencia y de formalizar la relación. El programa Socialité asegura que la tertuliana quiere tener un hijo “con acento andaluz” y se ha marcado un límite. Supuestamente iba a esperar un plazo máximo de dos años, pero parece que ha cambiado de opinión en las últimas semanas.

Yulen sabe que su novia ha dado un paso adelante y lo que ha hecho con el bebé que ambos querían va a generar repercusión. Supuestamente ha paralizado esos planes porque tiene muchos problemas abiertos y primero quiere poder vivir en paz. Por ese motivo ha aceptado mantener una conversación con sus compañeros de Sálvame, sobre todo con dos: Kiko Matamoros y Rafa Mora.

Pereira entiende que la sevillana esté molesta, pues ha estado seis meses fuera de su programa y sus compañeros se han vengado. Le han acusado de tener un comportamiento irregular y de ser injusta con su padre, algo que no es verdad. Bernardo Pantoja lleva mucho tiempo enfermo y su hija se ha preocupado de pagar a dos enfermeras para que esté atendido.

Yulen Pereira ya ha recibido el mensaje

Yulen tiene claro que está saliendo con una estrella de la crónica social y ha asumido el riesgo, pero él quiere mantenerse al margen. Ha recibido muchas propuestas, aunque nunca ha sentido la tentación de firmar ningún contrato porque él es deportista de élite. No necesita a la prensa del corazón, sabe que puede ganar mucho dinero gracias a su talento.

| Telecinco

Pereira tiene información privilegiada y sabe perfectamente qué pretende la mamá de su primer bebé, pero guardará silencio hasta el final. “Ha pasado bastante tiempo desde que no estoy en la tele”, empieza diciendo la influencer en su vídeo de presentación. “Cada día escucho opiniones de las personas que trabajan ahí y quién mejor que yo para hablar”.

La prima de Kiko Rivera ha estado demasiado tiempo de vacaciones y sus compañeros de Sálvame pensaban que no iba a regresar nunca. Han hablado más de la cuenta y ahora es ella la que exige explicaciones, pues no va a consentir más mentiras. “Me gustaría que todo el mundo que ha dado su opinión me la diga ahora a la cara”, comenta en un tono muy duro.

Yulen Pereira está cansado de seguir aguantando

Yulen lleva tres meses con Anabel Pantoja y sabe que su relación es complicada, lleva mucho tiempo aguantando improperios. La periodista María Patiño ha reconocido que él es el gran damnificado del romance, pues le han acusado seriamente. Hay quien le ha acusado de estar aprovechándose de la fama y del dinero de la colaboradora.

Pereira ha puesto las cartas encima de la mesa y ha tomado una decisión que marcará su futuro: priorizar su carrera deportiva. Ha retomado sus entremos y tiene claro que nadie impedirá que cumpla su sueño, sigue queriendo ser el mejor en lo suyo. Según su entorno, está muy centrado y próximamente tiene proyectos que le han devuelto las ganas de luchar.